Három fiatal lány tűnt el a faluban, ahogy teltek az órák, biztossá vált a baj

Két nap leforgása alatt három fiatal lány tűnt el Tiszakürtről. A kunszentmártoni rendőrök feltételezése szerint közösen hagyhatták el gondozási helyüket, és jelenleg is együtt lehetnek. A három eltűnt gyermek közül a legfiatalabb a 12 éves Cintina, akit utoljára május 16-án láttak. Ugyanezen a napon tűnt el a 14 éves nővére, Liliána is. Egy nappal korábban a 13 éves Zsanettnek veszett nyoma ugyanarról a helyről. A gyermekek eltűnéséről a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság is beszámolt.

Gyermekek eltűnése miatt tettek közzé felhívást a rendőrök

Az eltűnésekre reagált a rendőrség is

Mivel hónapok óta nem érkezett róluk hír, ezért a rendőrség most a lakosság segítségét kéri: aki a fényképeken felismeri őket, és látta valamelyiküket, az haladéktalanul értesítse a hatóságokat.