Eltűnés

1 órája

Már mindenhol keresték, mégse találják a szolnoki lányt

Eltűnés miatt keresnek el rendőrök egy szolnoki kiskorút. A lányt május óta nem találják, így a hatóság a lakosságtól kér segítséget.

Dobos Zsófia Tünde

A Szolnoki Rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi a 14 éves Fátyol Éva Szilvia szolnoki lakost. A lány május 15-én gondozási helyéről engedély nélkül távozott, oda nem tért vissza, és azóta is ismeretlen helyen tartózkodik – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Fátyol Éva Szilvia
Forrás: Police.hu

Felkutatására tett intézkedések ez idáig eredményre nem vezettek. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható Fátyol Éva Szilviát felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

 

