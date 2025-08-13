1 órája
Már mindenhol keresték, mégse találják a szolnoki lányt
Eltűnés miatt keresnek el rendőrök egy szolnoki kiskorút. A lányt május óta nem találják, így a hatóság a lakosságtól kér segítséget.
A Szolnoki Rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi a 14 éves Fátyol Éva Szilvia szolnoki lakost. A lány május 15-én gondozási helyéről engedély nélkül távozott, oda nem tért vissza, és azóta is ismeretlen helyen tartózkodik – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Felkutatására tett intézkedések ez idáig eredményre nem vezettek. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.
A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható Fátyol Éva Szilviát felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
Éles bevetésre indult egy szolnoki helikopter a Balkánra – fontos feladata van az egységnek – galériával
Rettenetes állapotok uralkodnak az egyik szolnoki utcában: szeméthegyek miatt szégyenkeznek – videóval