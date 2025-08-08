3 órája
Sikeres volt a hajtóvadászat az emberölési kísérlettel gyanúsított jászkunsági férfi ellen
Július 31-én este egy kunmadarasi utcában ijesztő eset történt. Egy apa és fia betörték egy személygépkocsi ablakait, amelyben a sértett férfi és barátnője ültek, majd felgyújtották annak ülését. Mint kiderült, a rendőrség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölési kísérlet megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást.
Szinte hihetetlen eset történ július végén Kunmadarason. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, súlyos vádak merültek fel egy jászkunsági férfi és fia ellen, miután egy külföldi férfit és annak barátnőjét megtámadták, majd felgyújtották az autóját. Jelenleg emberölési kísérlet miatt folytat nyomozást a hatóság.
Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölési kísérlet Kunmadarason
Július 31-én este egy kunmadarasi utcában apa és fia betörték egy személygépkocsi ablakait, amiben egy férfi és a barátnője ült. A nő ijedtében kiszállt az autóból, ekkor azonban az egyik támadó megütötte őt, ennek ellenére el tudott menekülni.
Párja viszont a járműben maradt, miközben az apa többször a férfi megölésére biztatta 21 éves fiát. Végül nem ő cselekedett, 42 éves apja gyújtotta meg a kocsi jobb oldali ülését, ami nagy lánggal égni kezdett. A támadók ekkor elmenekültek, hátra hagyva áldozatukat.
A magatehetetlen férfit a helyszínre érkező rendőrök emelték ki a járműből. Az előzetes orvosi vélemény szerint a bántalmazott nő könnyű, míg a férfi súlyos sérüléseket szenvedett.
A rendőrök augusztus 2-án fogták el és hallgatták ki az apát, a bíróság elrendelte letartóztatását. A fia ellen elfogatóparancsot bocsátottak ki, augusztus 7-én fogták el. A nyomozó hatóság gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vette, majd kezdeményezte letartóztatását.
A bíróság elrendelte az apa letartóztatását, és fiát is őrizetbe vették
A hivatalos rendőrségi közleményből kiderült, a rendőrök augusztus 2-án, kerítették kézre és hallgatták ki az apát, ezután a bíróság elrendelte letartóztatását.
A fia ellen elfogatóparancsot adtak ki, melynek eredményeképpen, öt nappal apja után, augusztus 7-én elkapták a 21 éves férfit is, akit a kihallgatás után őrizetbe vettek, és kezdeményezték letartóztatását – számolt be a legutóbbi fejleményekről a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya jelenleg nyomozást folytat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt.
