Sikeres volt a hajtóvadászat az emberölési kísérlettel gyanúsított jászkunsági férfi ellen

Szinte hihetetlen eset történ július végén Kunmadarason. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, súlyos vádak merültek fel egy jászkunsági férfi és fia ellen, miután egy külföldi férfit és annak barátnőjét megtámadták, majd felgyújtották az autóját. Jelenleg emberölési kísérlet miatt folytat nyomozást a hatóság.

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség

Július 31-én este egy kunmadarasi utcában apa és fia betörték egy személygépkocsi ablakait, amiben egy férfi és a barátnője ült. A nő ijedtében kiszállt az autóból, ekkor azonban az egyik támadó megütötte őt, ennek ellenére el tudott menekülni.

Párja viszont a járműben maradt, miközben az apa többször a férfi megölésére biztatta 21 éves fiát. Végül nem ő cselekedett, 42 éves apja gyújtotta meg a kocsi jobb oldali ülését, ami nagy lánggal égni kezdett. A támadók ekkor elmenekültek, hátra hagyva áldozatukat.

A magatehetetlen férfit a helyszínre érkező rendőrök emelték ki a járműből. Az előzetes orvosi vélemény szerint a bántalmazott nő könnyű, míg a férfi súlyos sérüléseket szenvedett.

A rendőrök augusztus 2-án fogták el és hallgatták ki az apát, a bíróság elrendelte letartóztatását. A fia ellen elfogatóparancsot bocsátottak ki, augusztus 7-én fogták el. A nyomozó hatóság gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vette, majd kezdeményezte letartóztatását.

