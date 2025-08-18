45 perce
Szétvertek egy emeletes vonatot Újszászon, ilyen pusztítást még a MÁV-nál sem láttak
Valaki, vagy valakik megrongálták a MÁV-csoport Vitorlás InterRégió KISS motorvonatát Újszászon. Legalább 10 ablakot betörtek és szétverték az emeletes vonat belső monitorait, az anyagi kár jelentős – a rendőrség keresi az elkövetőt, akiről kamerafelvétel készült.
„Tegnap éjjel Újszászon ismeretlen személy megrongálta a MÁV-csoport Vitorlás InterRégió KISS motorvonatát” – adta hírül a MÁV-csoport hivatalos Facebook-oldalán hétfőn. Ezt lehet tudni az emeletes vonat szétveréséről!
Ilyen mértékű rombolást még nem láttak
A MÁV-csoport bejegyzéséből megtudtuk, rongálásra sajnos már korábban is akadt példa, ilyen mértékű rombolást azonban eddig nem tapasztaltak.
„Legalább 10 ablakot törtek be, szétverték a belső monitorokat, sőt még az állomás peronján megrongált egy esőbeállót is. Az anyagi kár is jelentős, meghaladhatja az 50 millió forintot is, de ennél is jelentősebb az utasoknak okozott kár, a jármű ugyanis hosszabb ideig kényszerűen ki fog esni a forgalomból is, így a következő időszakban a Budapest–Újszász vonal sok ingázója lesz kénytelen nélkülözni az érintett motorvonatot” – árulta el a közlekedési társaság.
Minden emeletes vonaton működik kamera
A MÁV-csoport posztja arra is kitért, hogy minden KISS motorvonaton fedélzeti kamera működik, az újszászi állomáson pedig ugyancsak kamerarendszer van kiépítve.
„Feljelentést tettünk, a rendőrség keresi az elkövetőt” – jelentették ki közleményükben, hozzátéve, hogya a kamerafelvételek alapján a rendőrség azonosította az elkövetőt, és kiadta ellene a körözést!
„Alkohol, drog vagy hergelés? Bűnhődi fog!”
Az üggyel kapcsolatban Lázár János építési és közlekedési miniszter is megszólalt.
„Alkohol, drog vagy a MÁV-elleni, folyamatos hergelés? Mindegy, minek a hatása alatt tette: a rendőrség elkapja és bűnhődni fog!” – írta hivatalos közösségi oldalán a politikus.
Az esettel kapcsolatban hírportálunk megkereste a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amint további részletekről tájékoztatnak az ügyben, közöljük azt.