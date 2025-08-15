augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Brutális részletek

21 perce

Terhes nőt akart megerőszakolni egy részeg nyugdíjas Szolnokon – ezt lehet tudni a sokkoló támadásról – videóval

Címkék#kismama#erőszakos támadás#szeméremvétség

Sokkoló támadás történt a közelmúltban a szolnoki Vegyiművek lakótelepen: egy részeg nyugdíjas férfi a játszótérre vonszolt egy állapotos nőt, és erőszakos, szeméremsértő módon bántalmazta. Az áldozatot végül a támadó 18 éves fia mentette meg a Tények szerint.

Major Angéla

Döbbenetes eset történt a minap Szolnokon: egy erősen ittas nyugdíjas férfi egy játszótérre vonszolt egy állapotos nőt, majd erőszakos, szeméremsértő módon bántalmazta  a Vegyiművek lakótelepen. A Tények riportja szerint a kismamát végül a támadó saját fia akadályozta meg abban, hogy a helyzet ennél is súlyosabbra forduljon.

erőszak
Egy játszótéren történt az erőszakos cselekedet
Fotó: Illusztráció / Karnok Csaba (MW archív)

Brutális eset Szolnokon: erőszak egy terhes nő ellen

Az áldozat a születésnapját ünnepelte ismerősei társaságában, ahol a részeg támadó is jelen volt. A férfit többen haza akarták kísérni, ám útközben – egy játszótér mellett – rátámadt a nőre. A kismama telefonon nyilatkozott a Tényeknek.

– Otthagyott az apukájával, és az apukája elkezdett rángatni meg minden a játszótér felé – idézte fel.

A nő segítségért kiabált, de először senki nem reagált. A férfi a játszótérre vonszolta, fogdosta, csipkedte a nemi szervét, és le akarta rángatni róla a felsőjét. Az áldozat annyira megijedt, hogy elájult.

Szerencsére a támadó tizennyolc éves fia közbelépett

Szerencséjére a támadó 18 éves fia közbelépett, lerántotta apját a földre került nőről, és így megakadályozta a súlyosabb bűncselekményt.

– Egy srác, végül is betöltötte a 18-at, ő szaladt oda, és fogta meg az apukáját, hogy ne másszon rám – mondta a kismama a riportban.

A nő többen is vízzel locsolták, így tért magához. Az eset híre gyorsan terjedt a városrészben. Napokkal később az áldozat feljelentést tett a rendőrségen.

A Szolnoki Rendőrkapitányság feljelentés kiegészítést rendelt el szeméremvétség gyanúja miatt. Ez azt jelenti, hogy a hatóság a következő napokban további adatokat gyűjt, hogy eldöntse, indítanak-e hivatalos nyomozást az ügyben.

A Tények további sokkoló részleteket közölt az ügyben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu