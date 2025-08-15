Terhes nőt akart megerőszakolni egy részeg nyugdíjas Szolnokon – ezt lehet tudni a sokkoló támadásról – videóval

Döbbenetes eset történt a minap Szolnokon: egy erősen ittas nyugdíjas férfi egy játszótérre vonszolt egy állapotos nőt, majd erőszakos, szeméremsértő módon bántalmazta a Vegyiművek lakótelepen. A Tények riportja szerint a kismamát végül a támadó saját fia akadályozta meg abban, hogy a helyzet ennél is súlyosabbra forduljon.

Egy játszótéren történt az erőszakos cselekedet

Fotó: Illusztráció / Karnok Csaba (MW archív)

Brutális eset Szolnokon: erőszak egy terhes nő ellen

Az áldozat a születésnapját ünnepelte ismerősei társaságában, ahol a részeg támadó is jelen volt. A férfit többen haza akarták kísérni, ám útközben – egy játszótér mellett – rátámadt a nőre. A kismama telefonon nyilatkozott a Tényeknek.

– Otthagyott az apukájával, és az apukája elkezdett rángatni meg minden a játszótér felé – idézte fel.

A nő segítségért kiabált, de először senki nem reagált. A férfi a játszótérre vonszolta, fogdosta, csipkedte a nemi szervét, és le akarta rángatni róla a felsőjét. Az áldozat annyira megijedt, hogy elájult.

Szerencsére a támadó tizennyolc éves fia közbelépett

Szerencséjére a támadó 18 éves fia közbelépett, lerántotta apját a földre került nőről, és így megakadályozta a súlyosabb bűncselekményt.

– Egy srác, végül is betöltötte a 18-at, ő szaladt oda, és fogta meg az apukáját, hogy ne másszon rám – mondta a kismama a riportban.

A nő többen is vízzel locsolták, így tért magához. Az eset híre gyorsan terjedt a városrészben. Napokkal később az áldozat feljelentést tett a rendőrségen.

A Szolnoki Rendőrkapitányság feljelentés kiegészítést rendelt el szeméremvétség gyanúja miatt. Ez azt jelenti, hogy a hatóság a következő napokban további adatokat gyűjt, hogy eldöntse, indítanak-e hivatalos nyomozást az ügyben.

A Tények további sokkoló részleteket közölt az ügyben.