Alvó embereket fosztogatott a karcagi nő, durva részletek derültek ki az éjszakai bűntetteiről

A karcagi nő augusztus 12-én és 14-én éjszaka megjelent a vasútállomás várótermében, hogy kábítószer vásárlásához pénzt szerezzen. Ennek érdekében nem riadt vissza egy alvó édesanya melletti babakocsi tárolóját célba venni és onnan az anyuka táskáját vette el a benne lévő készpénzzel, iratokkal, személyes tárgyakkal.

Vasútállomáson fosztogatott egy karcagi nő

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A következő éjjel még elszántabb volt az elkövető. Ekkor egy alvó férfi feje alól a hátitáskáját, majd egy ugyancsak alvó férfi nyakába akasztott táskájából a pénztárcáját, személyes iratait, valamint nadrágjának zsebéből további készpénzt vett ki. A karcagi nő a hátitáskát a váróterem női mosdójában hagyta, miután abból magával vitte a benne lévő készpénzt és egy parfümöt. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint az elkövető beismerte a cselekményeket.

A Karcagi Járási Ügyészség indítványozta a korábban már büntetett és jelenleg is több büntetőeljárás hatálya alatt álló nő letartóztatását.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a letartóztatást. A büntető törvénykönyv 2025. június 15-én hatályba lépett módosítása egyes bűncselekmények esetén szigorúbban bünteti azokat az elkövetőket, akik tudatosan azért valósítanak meg bűncselekményt, hogy az abból származó pénzt, anyagi javakat kábítószer vásárlására fordítsák.