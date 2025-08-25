Tűzeset
2 órája
Garázstűz Tiszafüreden: gázpalack is volt a lángoló garázsban
Egy tiszafüredi garázsban csaptak fel a lángok, ám a helyzetet egy bent tárolt gázpalack tette igazán veszélyessé. A tűzoltóknak pillanatok alatt kellett közbelépniük, hogy megelőzzék a tragédiát.
Vasárnap éjjel gyulladt ki egy garázs a tiszafüredi Csapa úton, a lángok mintegy 25 négyzetmétert érintettek – érkezett a hír a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.
A tájékoztatás szerint a lemez épület egyik oldala égetett, valamint gázpalackot is találtak a helyszínen, melyet a helyi hivatásos tűzoltók azonnal kihoztak. A tűzet hamar sikerült megfékezni, mely más ingatlant nem veszélyeztetett.
