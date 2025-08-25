Garázstűz Tiszafüreden: gázpalack is volt a lángoló garázsban

Vasárnap éjjel gyulladt ki egy garázs a tiszafüredi Csapa úton, a lángok mintegy 25 négyzetmétert érintettek – érkezett a hír a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.

Fellobbantak a lángok egy tiszafüredi garázsban

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

A tájékoztatás szerint a lemez épület egyik oldala égetett, valamint gázpalackot is találtak a helyszínen, melyet a helyi hivatásos tűzoltók azonnal kihoztak. A tűzet hamar sikerült megfékezni, mely más ingatlant nem veszélyeztetett.