Hatalmas ütközés

2 órája

Veszélyes anyag ömlött az útra, a tiszaföldvári tűzoltók fotókon mutatták meg a kamionbaleset helyszínét

Címkék#baleset#gázolaj#kamionbaleset

Péntek délután két kamion ütközött a 442-es főúton Martfű-Zsófiahalom térségében. Most a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság osztott meg képeket a műszaki mentésről.

Parzsol Krisztina

Ahogy arról korábban beszámoltunk, augusztus 8-án, péntek délután 16 óra környékén két kamion ütközött össze a 442-es főúton, Martfű-Zsófiahalom bejárójánál, a 20-as kilométerszelvénynél. 

Két kamion ütközött össze a 442-es főút Martfű és Tiszaföldvár közötti szakaszán, a 20-as kilométerszelvénynél
Forrás: A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Facebook-ldala

A balesetben az egyik sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett, míg a másik jármű vezetője sértetlenül megúszta az ütközést. A helyszínre a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság egységei érkeztek ki, akik a műszaki mentést is elvégezték. 

Forrás: A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Facebook-ldala

Az útra nagy mennyiségű gázolaj folyt ki, amit a tűzoltók felitató anyaggal próbáltak eltávolítani, miközben az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Most a parancsnokság hivatalos oldalán fotókat is közzétettek az esetről. A képeken jól látszik a beavatkozás folyamata, az érintett járművek állapota és a szennyeződés mértéke. 

 

