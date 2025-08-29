augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lebukott

4 órája

Gyanús volt a férfi szatyra, meglepődtek azon, amit nála találtak a rendőrök

Címkék#betörés#gyanúsítotti kihallgatás#rendőrség#vallomás

Furcsa dolgot vettek észre a férfi kezében, amikor a rendőrök megállították, és mint kiderült, a megérzés helyesnek bizonyult.

Dobos Zsófia Tünde

Augusztus 28-án egy gyanús szatyrot cipelő férfire figyelt fel a rendőrség Szolnokon – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A szolnoki lakos ellenőrzésénél kiderült, nem hiába állították meg, ugyanis 16 lopottnak tűnő fali lámpatestet, valamint konyhai eszközöket találtak nála.

Man on the chair in Handcuffs. Rear view and Closeup
Szinte azonnal elfogták a rendőrök a szolnoki szállodai tolvajt
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

A 47 éves férfit azzal gyanúsítják a rendőrök, hogy csütörtökön ajtóbefeszítés módszerével bement egy lakatlan helyi szálloda épületébe és onnan tulajdonította el a nála megtalált értékeket. A betörés után – a helyszíntől nem messze –  járőröző rendőrökbe botlott, akik elszámoltatták, előállították a férfit, és lopás bűntett miatt kihallgatták. A férfi beismerő vallomást tett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu