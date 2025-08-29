1 órája
Gyanús volt a férfi szatyra, meglepődtek azon, amit nála találtak a rendőrök
Furcsa dolgot vettek észre a férfi kezében, amikor a rendőrök megállították, és mint kiderült, a megérzés helyesnek bizonyult.
Augusztus 28-án egy gyanús szatyrot cipelő férfire figyelt fel a rendőrség Szolnokon – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A szolnoki lakos ellenőrzésénél kiderült, nem hiába állították meg, ugyanis 16 lopottnak tűnő fali lámpatestet, valamint konyhai eszközöket találtak nála.
A 47 éves férfit azzal gyanúsítják a rendőrök, hogy csütörtökön ajtóbefeszítés módszerével bement egy lakatlan helyi szálloda épületébe és onnan tulajdonította el a nála megt5alált értékeket. A betörés után – a helyszíntől nem messze – járőröző rendőrökbe botlott, akik elszámoltatták, előállították a férfit, és lopás bűntett miatt kihallgatták, A férfi beismerő vallomást tett.
Nem érdemes otthon maradni: színes hétvégi programokkal zárul az idei nyár
Lakásfoglaló jelent meg az utcában, a szomszédok segítséget kértek