58 perce
Nem az indexével volt baj: életveszélyesen közlekedett egy BMW-s Fegyverneken, egy vagyont fizethet
Mintha a Halálos iramban című filmből ragadtak volna ki egy jelenetet, és helyezték volna át Fegyvernek egyik utcájába. A BMW sofőrje nem törődött a szabályokkal, gázt adott, és csak úgy repesztett lakóövezeten belül – a rendőrség szerint csak szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia. Mutatjuk, mennyivel száguldott a luxusautó és azt is, mennyit kell ezért a gyorshajtásért fizetni!
Megdöbbentő esetet tett közzé a rendőrség, egy BMW-t vezető sofőr hatalmas gázt adva száguldott végig Fegyvernek lakott területén. Íme, a pofátlan gyorshajtás részletei!
Nem törődött a szabályokkal a BMW sofőrje
A sofőr 50 helyett 116 kilométer/órával hajtott, melyre a rendőrök természetesen felfigyeltek, és a szabályszegőt megállították – írta hivatalos Facebook-oldalán a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia!
– tették hozzá.
Egy kisebb vagyonnal fizet a gyorshajtásért
A szabályokra fittyet hányó BMW-st az egyenruhások megállították, és 312 ezer forintos bírságot, illetve 8 közlekedési előéleti pontot szabtak ki rá.
Tanulság? Úgy látszik, mindig akad, akire nem hatnak az észérvek. Pedig ahogyan a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányág írja a közösségi oldalon, nem győzik hangsúlyozni, hogy a gyorshajtás a vezető baleseti okok közé tartozik, ezért mindenkit arra kérnek, hogy a KRESZ szabályait betartva közlekedjen!