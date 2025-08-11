Nem az indexével volt baj: életveszélyesen közlekedett egy BMW-s Fegyverneken, egy vagyont fizethet

Megdöbbentő esetet tett közzé a rendőrség, egy BMW-t vezető sofőr hatalmas gázt adva száguldott végig Fegyvernek lakott területén. Íme, a pofátlan gyorshajtás részletei!

50 helyett 116: felháborító gyorshajtást fotóztak a rendőrök Fegyverneken

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság/Facebook

Nem törődött a szabályokkal a BMW sofőrje

A sofőr 50 helyett 116 kilométer/órával hajtott, melyre a rendőrök természetesen felfigyeltek, és a szabályszegőt megállították – írta hivatalos Facebook-oldalán a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia!

– tették hozzá.

Egy kisebb vagyonnal fizet a gyorshajtásért

A szabályokra fittyet hányó BMW-st az egyenruhások megállították, és 312 ezer forintos bírságot, illetve 8 közlekedési előéleti pontot szabtak ki rá.

Tanulság? Úgy látszik, mindig akad, akire nem hatnak az észérvek. Pedig ahogyan a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányág írja a közösségi oldalon, nem győzik hangsúlyozni, hogy a gyorshajtás a vezető baleseti okok közé tartozik, ezért mindenkit arra kérnek, hogy a KRESZ szabályait betartva közlekedjen!