Tragédia

33 perce

Végzetes ütközés az M4-esen, hiába küzdöttek a motoros életéért

Címkék#mentőszolgálat#közúti baleset#halálos baleset

Halálos baleset történt az M4-es autópályán. Egy motoros vesztette életét csütörtök reggel, miután ütközött egy személygépkocsival. Mutatjuk a halálos baleset részleteit!

Dobos Zsófia Tünde

Motorháztető zúzódott, alkatrészek hevertek az úton. Egy motoros és egy személyautó ütközött össze csütörtök reggel az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtóágánál – írta a Haon.hu. Mutatjuk a halálos baleset részleteit!

Halálos baleset történt Hajdú-Bihar vármegyében
Halálos baleset történt Hajdú-Biharban, egy motoros életét vesztette
Fotó: Tóth Imre / Forrás: Haon.hu

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínre több mentőegység, köztük mentőhelikopter is érkezett. A baleset következtében egy 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentősök újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette.

Ez okozhatta a halálos balesetet

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság elárulta, első információik szerint az autós balra, nagy ívben szeretett volna kanyarodni, és nem adott elsőbbséget a motorosnak. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

A helyszínen videó és fotók is készültek, melyet a Hadú-Bihar vármegyei hírportálon lehet megtekinteni!

 

