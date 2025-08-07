33 perce
Végzetes ütközés az M4-esen, hiába küzdöttek a motoros életéért
Halálos baleset történt az M4-es autópályán. Egy motoros vesztette életét csütörtök reggel, miután ütközött egy személygépkocsival. Mutatjuk a halálos baleset részleteit!
Motorháztető zúzódott, alkatrészek hevertek az úton. Egy motoros és egy személyautó ütközött össze csütörtök reggel az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtóágánál – írta a Haon.hu. Mutatjuk a halálos baleset részleteit!
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínre több mentőegység, köztük mentőhelikopter is érkezett. A baleset következtében egy 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentősök újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette.
Ez okozhatta a halálos balesetet
A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság elárulta, első információik szerint az autós balra, nagy ívben szeretett volna kanyarodni, és nem adott elsőbbséget a motorosnak. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
A helyszínen videó és fotók is készültek, melyet a Hadú-Bihar vármegyei hírportálon lehet megtekinteni!
Ismeretlenek siettek a vérző kisfiú segítségére, édesanyja köszönetet mondott a hétköznapi hősöknek
Hat egység fékezte meg a lángokat Tiszafüred-Kócsújfalu határában – galériával