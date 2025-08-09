augusztus 9., szombat

1 órája

Sötét félévet zárt a Jászkunság, majdnem megduplázódott a gyászoló családok száma

Címkék#statisztika#áldozat#Jászkunság#halálos baleset

Nem túl rózsás a helyzet a Jászkunságban, már, ami a közúti balesetek számát illeti. 2025 első félévében nőtt a halálos balesetek száma az előző esztendőhöz képest. A súlyos- és könnyű sérüléssel járó esetek is hasonló tendenciát mutatnak.

Rimóczi Ágnes

Kétszázharminc személyi sérüléssel járó közúti balesetet regisztráltak az év első felében Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közútjain. Ez sajnos több, mint egy évvel korábban. Az Országos Rendőr-főkapitányság legfrissebb statisztikái alapján a halálos balesetek száma is nőtt a jászkunsági utakon. Mutatjuk, mennyivel.

Nőtt a halálos balesetek száma a Jászkunságban
Szomorú statisztika: 2022 óta folyamatosan emelkedik a jászkunsági halálos balesetek száma
Forrás: Donka Ferenc / Archív

Több halálos baleset, több áldozat az utakon

2022 óta folyamatosan emelkedik a jászkunsági halálos balesetek száma. Tavaly január és június között nyolc alkalmat rögzítettek, idén az első hat hónapban tizennégy halálos baleset történt. 

Ezzel együtt a közlekedési balesetek során elhunytak száma is növekedett.

A tavalyi év első felében kilencen haltak meg közlekedési balesetben a jászkunsági utakon, 2025-ben ez a szám közel duplájára nőtt: 16 ember hunyt el.

A könnyű- és súlyos sérüléses baleseti számok tekintetében sem számolt be a hatóság pozitív változásról. Bár kismértékben, de ezek száma is emelkedett Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében.

2024 első félévében 63, idén ugyanebben az időszakban 66 súlyos baleset történt. Könnyű sérüléssel járó baleset 147 volt a tavalyi év első hat hónapjában, míg idén 150 eset szerepel a statisztikában.

A Jászkunság útjai bizonyítottan veszélyesek

A korábbi kimutatások alapján a Jászkunságban vannak veszélyes útszakaszok. Ahogy arról nemrégiben hírportálunkon is beszámoltunk, a Magyar Közút listát készített, hol koncentrálódik leginkább a baleseti kockázat.

Mint írtuk: a 2025-ös gócpontlistát a 2022 és 2024 közötti időszak GPS-alapú baleseti adatainak feldolgozásával állították össze. Ez alapján országos szinten a legveszélyesebb a 442-es főút martfűi útszakasz, mégpedig a 14+800-as kilométer-szelvény. Hogy melyik utunk veszélyes még, arról ebben a cikkünkben olvashatnak

 

 

