Mindössze kétezer forint miatt fenyegette meg halálosan áldozatát a férfi

Rablás gyanúja miatt indult nyomozás egy 28 éves kenderesi férfi ellen.

Rövid időn belül elfogták az életveszélyes fenyegetéssel rabló férfit

Forrás: police.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy augusztus 16-án délután a Szent István úton egy helyi férfi gyalogolt, kezében két darab ezerforintossal.

Ekkor lépett hozzá a gyanúsított, kirántotta a pénzt a kezéből, majd veréssel, megöléssel fenyegette. A bejelentést követően a karcagi rendőrök rövid időn belül elfogták a férfit, akit kihallgattak, ám nem tett vallomást. Jelenleg őrizetben van, és kezdeményezték letartóztatását.