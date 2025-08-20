augusztus 20., szerda

István névnap

Karcag

1 órája

Mindössze kétezer forint miatt fenyegette meg halálosan áldozatát a férfi

Címkék#erőszak#rendőrség#fenyegetés

Pár óra alatt elfogták a rendőrök azt a kenderesi férfit, aki erőszakkal vette el egy járókelő pénzét.

Szoljon.hu

Rablás gyanúja miatt indult nyomozás egy 28 éves kenderesi férfi ellen.

Rövid időn belül elfogták az életveszélyes fenyegetéssel rabló férfit
Forrás: police.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy augusztus 16-án délután a Szent István úton egy helyi férfi gyalogolt, kezében két darab ezerforintossal.

Ekkor lépett hozzá a gyanúsított, kirántotta a pénzt a kezéből, majd veréssel, megöléssel fenyegette. A bejelentést követően a karcagi rendőrök rövid időn belül elfogták a férfit, akit kihallgattak, ám nem tett vallomást. Jelenleg őrizetben van, és kezdeményezték letartóztatását.

 

