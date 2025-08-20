Karcag
1 órája
Mindössze kétezer forint miatt fenyegette meg halálosan áldozatát a férfi
Pár óra alatt elfogták a rendőrök azt a kenderesi férfit, aki erőszakkal vette el egy járókelő pénzét.
Rablás gyanúja miatt indult nyomozás egy 28 éves kenderesi férfi ellen.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy augusztus 16-án délután a Szent István úton egy helyi férfi gyalogolt, kezében két darab ezerforintossal.
Ekkor lépett hozzá a gyanúsított, kirántotta a pénzt a kezéből, majd veréssel, megöléssel fenyegette. A bejelentést követően a karcagi rendőrök rövid időn belül elfogták a férfit, akit kihallgattak, ám nem tett vallomást. Jelenleg őrizetben van, és kezdeményezték letartóztatását.
Ezt ne hagyja ki!Elhúzódó ügy
2025.08.13. 19:55
A fejsze és a bozótvágó nem volt hatásos, végül egy zseblámpával ütötte le idős áldozatát a férfi
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre