Brutális fotók a szászbereki hármas karambolról: tűzoltók sokasága próbálta menteni a menthetőt – galériával

Három autó ütközött össze vasárnap, a déli órákban Szászbereknél – számolt be a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése alapján hírportálunk. A hármas karambol a 32-es út Jászalsószentgyörgy felé vezető szakaszán történt. Az ütközéstől az egyik utas beszorult az egyik autóba, őt feszítővágóval szabadították ki a tűzoltók, majd a kiérkező mentőorvos gondjaira bízták.

Hármas karambol történt vasárnap, Szászbereknél. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a balesethez

Fotó: Kiss János

Hármas karambol Szászbereknél – ripityára tört autókhoz érkeztek ki a tűzoltók

Aligha menthető azonban kettő azok közül az autók közül, amelyek a balesetbe keveredtek. Mint a helyszínen készült fotóinkon látszik, az egyik szürke autó a töltés alá borult az ütközés nyomán. A vélhetően totálkárossá zúzódott autónak a szélvédője szilánkosra tört, eleje teljesen felgyűrődött, és oldalára borulva állt meg az út tövében. A fotók tanúsága szerint számos tűzoltó együttes ereje kellett ahhoz, hogy kerekeire borítsák a kocsit.

Feltehetően a roncstelepre kerül a balesetben érintett fekete autó is. Annak láthatóan kitörtek a kerekei az ütközés erejétől, és ugyancsak a hatóságiak megfeszített erejére volt szükség ahhoz, hogy levontassák az úttestről.

A balesethez egyébként a szolnoki hivatásos tűzoltók és az Életjel Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata érkezett ki.