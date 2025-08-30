Drámai baleset Kisújszállásnál, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

Egy kisbusz és két személyautó ütközött össze a 4-es főúton, Kisújszállás közelében szombat délután, a 143-as kilométerszelvénynél – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Mentőhelikopter is a helyszínre érkezett

Fotó: Szakony Attila / Forrás: Illusztráció

A karcagi hivatásos és a kisújszállási önkormányzati tűzoltók három embert emeltek ki feszítővágó segítségével az egyik autóból. A kisbuszban nyolcan utaztak. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.