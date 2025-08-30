augusztus 30., szombat

Közlekedési kihívás

2 órája

Hétfőtől megnövekszik a forgalom az utakon, az sem árt, ha hamarabb indulnak útnak

Véget ér a nyár, mindjárt itt a szeptember, és ezzel együtt újra megtelnek az óvodák, iskolák és középiskolák. Az utcákon egyre több gyermeket láthatunk majd gyalogosan, biciklivel vagy éppen autóbuszon közlekedve, ami azt jelenti, hogy mindannyiunknak még jobban oda kell figyelnünk a közlekedésre.

Szoljon.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság arra kéri a szülőket, hogy az első napokban kísérjék el a kisebbeket az intézményekbe, és közben beszélgessenek velük arról, hogyan lehet biztonságosan közlekedni. Mutassák meg nekik, hol érdemes átkelni az úton, miért kell figyelni a lámpák jelzésére, és miért veszélyes a rohanás vagy a szabályszegés.

Moscow,,Russia,-,June,6,,2023:,Boy,Went,For,A
Nyakunkon az iskolakezdés: egyre több óvodás, iskolás és középiskolás gyermek jelenik meg az utakon gyalogosként, kerékpárosként és utasként egyaránt
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

A jó példa a legfontosabb. Ha a gyerek azt látja, hogy a szülei bekötik magukat az autóban, szabályosan kelnek át a zebrán és türelmesen közlekednek, akkor ő is ezt tanulja meg. Egy apró fényvisszaverő matrica a kabáton vagy a táskán szintén sokat jelenthet. Észrevehetőbbé teszi a gyerekeket, különösen a borongós őszi reggeleken.

A rendőrök szeptemberben a polgárőrökkel és a közterület-felügyelőkkel együtt jelen lesznek az iskolák környékén, hogy segítsék a biztonságos közlekedést. De a legnagyobb felelősség továbbra is a szülőké és minden közlekedőé: figyeljünk egymásra, legyünk udvariasak és türelmesek.

Forrás:  Police.hu

A cél közös: a gyerekek biztonságban érjenek el az iskolába, és ugyanolyan épségben jussanak haza minden nap.

 

 

