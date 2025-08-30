Hétfőtől megnövekszik a forgalom az utakon, az sem árt, ha hamarabb indulnak útnak

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság arra kéri a szülőket, hogy az első napokban kísérjék el a kisebbeket az intézményekbe, és közben beszélgessenek velük arról, hogyan lehet biztonságosan közlekedni. Mutassák meg nekik, hol érdemes átkelni az úton, miért kell figyelni a lámpák jelzésére, és miért veszélyes a rohanás vagy a szabályszegés.

Nyakunkon az iskolakezdés: egyre több óvodás, iskolás és középiskolás gyermek jelenik meg az utakon gyalogosként, kerékpárosként és utasként egyaránt

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A jó példa a legfontosabb. Ha a gyerek azt látja, hogy a szülei bekötik magukat az autóban, szabályosan kelnek át a zebrán és türelmesen közlekednek, akkor ő is ezt tanulja meg. Egy apró fényvisszaverő matrica a kabáton vagy a táskán szintén sokat jelenthet. Észrevehetőbbé teszi a gyerekeket, különösen a borongós őszi reggeleken.

A rendőrök szeptemberben a polgárőrökkel és a közterület-felügyelőkkel együtt jelen lesznek az iskolák környékén, hogy segítsék a biztonságos közlekedést. De a legnagyobb felelősség továbbra is a szülőké és minden közlekedőé: figyeljünk egymásra, legyünk udvariasak és türelmesek.

Forrás: Police.hu