Tényleg sok a gyorsulási verseny Szolnokon? A rendőrség most válaszolt a kérdésre

Az elmúlt hétvégén, augusztus 9-én, késő délután negyed hat körül brutális közlekedési baleset történt Szolnok szandaszőlősi városrészében. Az egyik családi ház homlokzatára szerelt biztonsági kamera a Vörösmező úton száguldó, majd kerítéseknek, parkoló autóknak csapódó kocsi ámokfutását rögzítette, melynek következményeként személyi sérülés is történt, miközben az anyagi kár is jelentős lett. A szemtanúk szerint illegális gyorsulási versenyek vannak Szandán.

Két évvel ezelőtt a Szolnoki Rendőrkapitányság munkatársai drónos felderítéssel, majd rajtaütéssel kapták el az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit Szolnokon

Forrás: Police.hu

Ez eset kapcsán sokan „tudni vélték”, hogy a történtek egy helyben megrendezett illegális gyorsulási verseny egyik vesztesének, vagy egy túlfűtött, lóerő-fitogtató fiatalnaknak köszönhető. Az ügyben általunk megkeresett Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályának akkori közleménye szerint a Szolnoki Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretein belül kezdett vizsgálatot a baleset körülményeiről, azonban a helyszíni szemle adatai alapján kizárták a gyorsulási verseny lehetőségét.

A 2025. augusztus 9-én késő délután, Szolnok szandaszőlősi városrészében, a Vörösmező úton történt közlekedési baleset végeredménye

Forrás: Szolnok és környéke útinform és egyéb fontos infók Facebook-oldal

Mindeközben a szerkesztőségünkhöz érkezett jelzések, valamint a közösségi oldalakra feltöltött képes, videós bejegyzések szerint árulkodó jelek vannak arra, hogy Szolnokon nem csak éjjelente, hanem napközben is vannak járművezetők, akik a megengedettnél sokkal

gyorsabban száguldoznak az utakon,

driftelnek,

gumit égetnek,

de akár gyorsulási versenyeket is rendeznek.

Két évvel ezelőtt, 2023 nyarán illegális gyorsulási versenyek ellen indított akciót a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság a vármegyében, leginkább a vármegyeszékhely érintett pontjain.

A tavalyelőtti év júliusának egyik éjjelén a szolnoki Felső-szandai rét bevásárló-negyedénél ellenőriztek földön és levegőből.

A rendőrség közlése szerint a komplex közlekedési akció célja volt a gyorsulási versenyek visszaszorítása, illetve az átalakított járművek kiszűrése, és ezt az ellenőrzést drónok is segítették. Az akkor leleplezett illegális gyorsulási versenyről készült felvételt közzé is tették.

A 2023-as rendőrségi akció eredményeképpen két esetben szabtak ki helyszíni bírságot, kilenc szabálysértési feljelentést tettek, és hat jármű forgalmi engedélyét vonták be, mivel azokat engedély nélkül átalakították. Az akcióban a megyei közlekedésrendészeken túl a Szolnoki Rendőrkapitányság, valamint a kormányhivatal vizsgabiztos és ellenőr munkatársai is részt vettek.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tavalyelőtti közleményében azt ígérte, hogy a rendőrség továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, azon belül is az egyik legfőbb baleseti veszélyforrásra, a közlekedés résztvevőire veszélyt jelentő, jogellenes gyorsulási futamok, valamint a sebességtúllépések visszaszorítására.

Az elmúlt hétvégi közlekedési baleset kapcsán az iránt érdeklődtünk a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályánál, miszerint „…a korábbi időszakhoz képest idénre stagnált, vagy több előfordulása van Szolnokon és térségében az illegális gyorsulásnak, vagy a nagy lóerejű, márkás járművek erőpróbáinak?”.