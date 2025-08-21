augusztus 21., csütörtök

Elfogták

Részegen pattant hajóba a férfi, a rendőröknek azonnal feltűnt, hogy valami nincs rendben

Címkék#Tisza-tó#kisgéphajó#vízirendőr

Italozás után ült kisgéphajóba egy 45 éves férfi a Tisza-tónál augusztus 20-án.

Fotó: Török János

Egy székesfehérvári férfit ellenőriztek a vízirendőrök a Tisza-tónál az Attila-öbölben augusztus 20-án kora este. A 45 éves kisgéphajóval közlekedő férfivel szemben alkoholtesztert alkalmaztak, ami pozitív eredményt mutatott.

A hajóvezetőt előállították további mintavételre, hajós képesítését a helyszínen elvették. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a férfinak járművezetés ittas állapotban vétség miatt kell felelnie.

 

