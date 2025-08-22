Nem úszta meg
Ezért a hibáért azonnal elveszik a motorosok jogosítványát
A tiszaörsi férfi jogosítványát a helyszínen bevonták, ellene büntetőeljárás indult.
Egy motorkerékpárral közlekedő tiszaörsi férfit igazoltattak a rendőrök Tiszafüreden augusztus 21-én reggeli. Az alkoholszonda pozitív eredményt mutatott, ezért a motorost előállították további vizsgálatra.
Jogosítványát a helyszínen elvették, ellene pedig járművezetés ittas állapotban vétség miatt indult eljárás – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
