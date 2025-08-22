augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem úszta meg

1 órája

Ezért a hibáért azonnal elveszik a motorosok jogosítványát

Címkék#alkoholszonda#motoros#jogosítvány

A tiszaörsi férfi jogosítványát a helyszínen bevonták, ellene büntetőeljárás indult.

Szoljon.hu
Ezért a hibáért azonnal elveszik a motorosok jogosítványát

Fotó: Török János

Egy motorkerékpárral közlekedő tiszaörsi férfit igazoltattak a rendőrök Tiszafüreden augusztus 21-én reggeli. Az alkoholszonda pozitív eredményt mutatott, ezért a motorost előállították további vizsgálatra.

Jogosítványát a helyszínen elvették, ellene pedig járművezetés ittas állapotban vétség miatt indult eljárás – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu