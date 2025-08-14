augusztus 14., csütörtök

Felelőtlen vezetés

4 órája

Nyomozást indítottak a rendőrök egy kunmdarasi sofőrrel szemben, ennyi minden volt a rovásán

Nagyot hibázott egy karcagi férfi, a rendőrök azonnal intézkedtek ellene.

Dobos Zsófia Tünde

Anyagi kárral járó közlekedési baleset történt augusztus 13-án délután Kunmadarasnál. A rendőröket azonnal a helyszínre riasztották, ahol gyorsan kiderült: a balesetet egy 62 éves helyi lakos okozta, aki Kunhegyes felől tartott Kunmadaras irányába személyautójával – közölte hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Police car with focus on siren lights. Beautiful siren lights activated in full mission activity. Policemen with patrol car in intervention operation at crime place. Emergency lights flashing on patrol car.
Ittasan ült a volán mögé egy karcagi férfi, balesetet okozott az úton
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Az ütközést követő rendőri intézkedés során az is kiderült, hogy a sofőr a vezetés előtt alkoholt fogyasztott. A rendőrök a férfi jogosítványát a helyszínen azonnal elvették. A Karcagi Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban vétség gyanúja miatt folytat nyomozást.

 

