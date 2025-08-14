Nyomozást indítottak a rendőrök egy kunmdarasi sofőrrel szemben, ennyi minden volt a rovásán

Anyagi kárral járó közlekedési baleset történt augusztus 13-án délután Kunmadarasnál. A rendőröket azonnal a helyszínre riasztották, ahol gyorsan kiderült: a balesetet egy 62 éves helyi lakos okozta, aki Kunhegyes felől tartott Kunmadaras irányába személyautójával – közölte hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Ittasan ült a volán mögé egy karcagi férfi, balesetet okozott az úton

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Az ütközést követő rendőri intézkedés során az is kiderült, hogy a sofőr a vezetés előtt alkoholt fogyasztott. A rendőrök a férfi jogosítványát a helyszínen azonnal elvették. A Karcagi Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban vétség gyanúja miatt folytat nyomozást.