2 órája
Kiadta a rendőrség a statisztikát, ennyi ittas sofőrrel szemben intézkedtek néhány óra alatt
Az elmúlt napokhoz képest ismét bátrabban ültek a volán mögé a szabályszegő sofőrök, akik akár balesetet is okozhattak volna a úton. A rendőrök hamar felfigyeltek rájuk, azonnal intézkedtek ellenük.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai ezúttal is sikeres akciókat hajtottak végre a vármegyében. Az elmúlt 24 órában három ittas járművezető állítottak meg és intézkedtek velük szemben.
Továbbá az illetékességi területén egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrök tudomására. Közlekedési eseményeken túl a hatóság munkatársai egy személyt fogtak el az ellene érvényben lévő körözés alapján – áll a vármegyei rendőr-főkapitányság közleményében.
