Kiadta a rendőrség a statisztikát, ennyi ittas sofőrrel szemben intézkedtek néhány óra alatt

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai ezúttal is sikeres akciókat hajtottak végre a vármegyében. Az elmúlt 24 órában három ittas járművezető állítottak meg és intézkedtek velük szemben.

Körözött személy elfogásánál, ittas vezetőknél, közlekedési balesetnél is intézkedtek a vármegyei rendőrök

Forrás: Szoljon.hu Archív

Továbbá az illetékességi területén egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrök tudomására. Közlekedési eseményeken túl a hatóság munkatársai egy személyt fogtak el az ellene érvényben lévő körözés alapján – áll a vármegyei rendőr-főkapitányság közleményében.