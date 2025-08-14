augusztus 14., csütörtök

Jászkunság

1 órája

Kiadta a rendőrség a statisztikát, ennyi ittas sofőrrel szemben intézkedtek néhány óra alatt

Címkék#baleset#körözés#elfogás#ittas vezetés#rendőrség

Az elmúlt napokhoz képest ismét bátrabban ültek a volán mögé a szabályszegő sofőrök, akik akár balesetet is okozhattak volna a úton. A rendőrök hamar felfigyeltek rájuk, azonnal intézkedtek ellenük.

Dobos Zsófia Tünde

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai ezúttal is sikeres akciókat hajtottak végre a vármegyében. Az elmúlt 24 órában három ittas járművezető állítottak meg és intézkedtek velük szemben.

Körözött személy elfogásánál, ittas vezetőknél, közlekedési balesetnél is intézkedtek a vármegyei rendőrök
Forrás: Szoljon.hu Archív

Továbbá az illetékességi területén egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrök tudomására. Közlekedési eseményeken túl a hatóság munkatársai egy személyt fogtak el az ellene érvényben lévő körözés alapján – áll a vármegyei rendőr-főkapitányság közleményében.

 

