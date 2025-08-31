augusztus 31., vasárnap

Szolnokon is terjedt

1 órája

Nagy port kavart a Jákob Zoli nyereményjáték, rendőrségi ügy lehet belőle

Címkék#Jákob Zoltán#átverés#nyereményjáték

Újabb online átverés bukkant fel a közösségi médiában, amely Szolnokon is terjed. A Jákob Zoli kamu nyereményjáték egy hamis profilról indult, optikai illúziós képpel próbálják becsapni az embereket.

Szoljon.hu

Újabb átverés bukkant fel a közösségi médiában. Egy hamis Jákob Zoli-profilt használva próbálnak hiszékeny embereket becsapni. Egy szolnoki nyilvános Facebook-csoportban is megjelent a trükkös bejegyzés. Szerencsére eddig nem sokan ültek fel a Jákob Zoli kamu nyereményjáték vonatra. 

Jákob Zoli kamu nyereményjáték felhívás veszélyes is lehet
A fotón, amivel a Jákob Zoli kamu nyereményjáték fut, valóban a milliárdos látható egy luxus autóval
Forrás: © Ripost

Senki ne dőljön be a Jákob Zoli kamu nyereményjáték felhívásnak

A csalók a milliárdos üzletember nevével visszaélve egy optikai illúziót ábrázoló képet tettek közzé, amelyen állítólag egy szám rejtőzik. A szöveg szerint „ma egy meglepetésdíjat sorsolunk ki annak, aki megtalálja a képen látható számot. Ha úgy gondolod, hogy igazad van, azonnal ellenőrizd az üzeneteidet, mert Messengeren keresztül felvesszük veled a kapcsolatot.”

A kamu játékot indító profil az adatlapja szerint az indonéziai Garutban él, és annak az ál Jákob Zoli oldalnak, melyről megosztották a játékot mindössze négy követője van. A posztra szerencsére eddig kevesen reagáltak: kilencen próbálták megfejteni a rejtvényt, a kommentek között többen tippeltek számokra, ám nyeremény valószínűleg senkinek sem jár.

A fotón, amellyel a csalók próbálnak hitelességet sugallni, valóban Jákob Zoli látható egy luxusautó mellett, ám a bejegyzésnek semmi köze nincs a vállalkozóhoz.

Fontos tudni, hogy az ilyen nyereményjátékok tipikus átverések. Ha valaki mégis válaszol, könnyen lehet, hogy a csalók később személyes adatokat, bankkártya-információkat próbálnak kicsalni. Sok hasonló esetből, mások nevével történő visszaélésből rendőrségi ügy is lett.

Mit tegyen, aki ilyen poszttal találkozik?

  • Ne kattintson a linkekre, ne adjon meg személyes adatokat.
  • Jelentse a hamis profilt és a posztot a Facebooknak.
  • Figyelmeztesse ismerőseit is, hogy ne dőljenek be a trükknek.
  • Legyen gyanakvó: a valódi nyereményjátékok soha nem kérnek bankkártya-adatokat vagy privát üzenetben történő kapcsolatfelvételt.

 

