Szinte hihetetlen
8 perce
Megdöbbentő adatokat kaptunk a rendőrségtől
Az átlaghoz képest alig akadt dolga a rendőrségnek – mutatjuk az elmúlt nap rendőrségi statisztikáját a Jászkunságból.
Közlekedési balesetek, szabálysértések és rendőrségi akciók statisztikájáról tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Vármegyénkben az elmúlt 24 órában személyi sérüléssel járó közlekedési baleset nem jutott a rendőrök tudomására, valamint ittas vezető ellen nem kellett intézkedniük.
Bár közlekedési esemény nem történt, rendőrségi akció volt: tegnap óta egy személyt fogtak el az ellene érvényben lévő körözés alapján.
