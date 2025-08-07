augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szinte hihetetlen

8 perce

Megdöbbentő adatokat kaptunk a rendőrségtől

Címkék#közlekedési kultúra#körözés#rendőrség

Az átlaghoz képest alig akadt dolga a rendőrségnek – mutatjuk az elmúlt nap rendőrségi statisztikáját a Jászkunságból.

Szoljon.hu

Közlekedési balesetek, szabálysértések és rendőrségi akciók statisztikájáról tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Ittas vezetőket ezúttal nem állítottak elő a jászkunsági rendőrök
Forrás: Szoljon.hu / Archíve

Vármegyénkben az elmúlt 24 órában személyi sérüléssel járó közlekedési baleset nem jutott a rendőrök tudomására, valamint ittas vezető ellen nem kellett intézkedniük.

Bár közlekedési esemény nem történt, rendőrségi akció volt: tegnap óta egy személyt fogtak el az ellene érvényben lévő körözés alapján.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu