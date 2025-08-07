Megdöbbentő adatokat kaptunk a rendőrségtől

Közlekedési balesetek, szabálysértések és rendőrségi akciók statisztikájáról tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Ittas vezetőket ezúttal nem állítottak elő a jászkunsági rendőrök

Forrás: Szoljon.hu / Archíve

Vármegyénkben az elmúlt 24 órában személyi sérüléssel járó közlekedési baleset nem jutott a rendőrök tudomására, valamint ittas vezető ellen nem kellett intézkedniük.

Bár közlekedési esemény nem történt, rendőrségi akció volt: tegnap óta egy személyt fogtak el az ellene érvényben lévő körözés alapján.