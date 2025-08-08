augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A bizalom elveszett

28 perce

A mosógépet és a zenedobozt is kilopta édesanyjától, akit most egy csomag szotyi miatt kaptak el

Címkék#lopás#Jászladány#család

Idén először csak egy csomag szotyira fájt a foga, de tavaly a családját sem kímélte. A jászladányi lopás egyik főszereplője egy 20 éves férfi, aki édesanyjától és nagyapjától is rendszeresen zsákmányolt, többek közt mobiltelefont, háztartási gépeket, tűzifát, sőt még a garázs tetejéről is leszedte a cserepeket. A rendőrök már ismerték korábbról, most viszont őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását is.

Szoljon.hu

Egy jászladányi fiatal július 28-án dél körül bement egy helyi ingatlanba, ahonnan egy csomag szotyit lopott el. Néhány nappal később, augusztus 5-én kora reggel egy másik ház garázsából krova készletet - szerszámokat - vitt el. Mint később kiderült a jászladányi lopás gyanúsítottja a családját sem kímélte.

Elfogták a jászladányi lopás gyanúsítottját.
A családját sem kímélte a jászladányi lopás gyanúsítottja
Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség Facebook-oldala

A falu rossza, azaz a jászladányi lopások gyanúsítottja az édesanyját is megkárosította

A bejelentéseket követően a rendőrök tanúkat hallgattak ki, kamerafelvételeket elemeztek, és rövid időn belül azonosították az elkövetőt – derül ki a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményéből.  A 20 éves férfi nem volt ismeretlen a hatóság számára, a nyomozók már 2024-ben is foglalkoztak vele.

A férfit ugyanis több alkalommal is saját édesanyja károsítása miatt jelentették fel: ellopta mobiltelefonját és zenedobozát, karácsonykor kilopta a mosógépét, máskor pedig a radiátorát és 5 mázsa akácfát vitt magával. 

A nyomozás során kiderült, hogy nemcsak az édesanyja, hanem a nagyapja is a sértettek között van. Az idős férfit a gyanúsított nyolc alkalommal is meglopta. A rendőrség információi szerint vízórát, a garázstető cserepeit, különböző élelmiszereket, porszívót, ruhaneműket, csaptelepet, televíziót, edényeket, valamint egy gitárt és egy erősítőt vitt el tőle.

A férfi nemcsak lopásokkal, hanem magánlaksértéssel is gyanúsítható. Noha édesanyja hivatalosan kijelentette őt az otthonukból, a férfi több alkalommal is visszament a házba az engedélye nélkül.

A rendőrök a gyanúsított kihallgatását követően őrizetbe vették a férfit, és kezdeményezték letartóztatását. Az ügyben több rendbeli lopás és magánlaksértés miatt folyik az eljárás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu