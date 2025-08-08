A mosógépet és a zenedobozt is kilopta édesanyjától, akit most egy csomag szotyi miatt kaptak el

Egy jászladányi fiatal július 28-án dél körül bement egy helyi ingatlanba, ahonnan egy csomag szotyit lopott el. Néhány nappal később, augusztus 5-én kora reggel egy másik ház garázsából krova készletet - szerszámokat - vitt el. Mint később kiderült a jászladányi lopás gyanúsítottja a családját sem kímélte.

A családját sem kímélte a jászladányi lopás gyanúsítottja

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség Facebook-oldala

A falu rossza, azaz a jászladányi lopások gyanúsítottja az édesanyját is megkárosította

A bejelentéseket követően a rendőrök tanúkat hallgattak ki, kamerafelvételeket elemeztek, és rövid időn belül azonosították az elkövetőt – derül ki a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményéből. A 20 éves férfi nem volt ismeretlen a hatóság számára, a nyomozók már 2024-ben is foglalkoztak vele.

A férfit ugyanis több alkalommal is saját édesanyja károsítása miatt jelentették fel: ellopta mobiltelefonját és zenedobozát, karácsonykor kilopta a mosógépét, máskor pedig a radiátorát és 5 mázsa akácfát vitt magával.

A nyomozás során kiderült, hogy nemcsak az édesanyja, hanem a nagyapja is a sértettek között van. Az idős férfit a gyanúsított nyolc alkalommal is meglopta. A rendőrség információi szerint vízórát, a garázstető cserepeit, különböző élelmiszereket, porszívót, ruhaneműket, csaptelepet, televíziót, edényeket, valamint egy gitárt és egy erősítőt vitt el tőle.

A férfi nemcsak lopásokkal, hanem magánlaksértéssel is gyanúsítható. Noha édesanyja hivatalosan kijelentette őt az otthonukból, a férfi több alkalommal is visszament a házba az engedélye nélkül.

A rendőrök a gyanúsított kihallgatását követően őrizetbe vették a férfit, és kezdeményezték letartóztatását. Az ügyben több rendbeli lopás és magánlaksértés miatt folyik az eljárás.