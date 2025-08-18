augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Jogosítvány nélkül

48 perce

Eltiltották, mégis volán mögé ült, a rendőrök rögtön intézkedtek

Címkék#sofőr#jogosítvány#előállítás#rendőrség

Az eltiltás ellenére is vezetett a férfi Újszászon, a rendőrök azonnal előállították.

Szoljon.hu
Több helyszínre is riasztották a vármegyei rendőröket az elmúlt nap folyamán

Forrás: MW Archív

Fotó: Illusztráció

Egy 28 éves nagykátai autóst igazoltattak a rendőrök Újszász belterületén augusztus 15-én este. Kiderült, hogy a férfi annak ellenére ült volán mögé, hogy őt a Gödöllői Járásbíróság 2025. november 13-ig eltiltotta a vezetéstől.

A rendőrök előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra, ahol járművezetés eltiltás hatálya alatt bűntett gyanúja miatt hallgatták ki – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

 

 

