Baleset bénítja a forgalmat Martfű és Tiszaföldvár között, két kamion ütközött egymásba

Két kamion ütközött össze a 442-es főút Martfű és Tiszaföldvár közötti szakaszán, a 20-as kilométerszelvénynél – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Két kamion ütközött össze Martfű és Tiszaföldvár között

Fotó: Bencsik Adam / Forrás: MW Archív

A balesethez a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a teherautókat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a mentés idejére elhúzódó munkálatokra kell számítani.