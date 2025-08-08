augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az érintett útszakaszt lezárták

3 órája

Baleset bénítja a forgalmat Martfű és Tiszaföldvár között, két kamion ütközött egymásba

Címkék#baleset#kamion#katasztró­favédelem

Kamionbaleset történt Martfű és Tiszaföldvár között péntek délután. A mentők és a tűzoltók is a helyszínen dolgoznak, az érintett útszakaszt lezárták.

Parzsol Krisztina

Két kamion ütközött össze a 442-es főút Martfű és Tiszaföldvár közötti szakaszán, a 20-as kilométerszelvénynél – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

BA-7151
Két kamion ütközött össze Martfű és Tiszaföldvár között
Fotó: Bencsik Adam / Forrás: MW Archív

A balesethez a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a teherautókat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a mentés idejére elhúzódó munkálatokra kell számítani.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu