Az érintett útszakaszt lezárták
12 perce
Baleset bénítja a forgalmat Martfű és Tiszaföldvár között, két kamion ütközött egymásba
Kamionbaleset történt Martfű és Tiszaföldvár között csütörtök délután. A mentők és a tűzoltók is a helyszínen dolgoznak, az érintett útszakaszt lezárták.
Két kamion ütközött össze a 442-es főút Martfű és Tiszaföldvár közötti szakaszán, a 20-as kilométerszelvénynél – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A balesethez a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a teherautókat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a mentés idejére elhúzódó munkálatokra kell számítani.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre