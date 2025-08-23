Tömegbaleset az M4-esen: valami az autók közé rohant, roncsok hevertek mindenütt – videóval

Egy kutya miatt történt karambol az M4-esen, még augusztus 19-én, a Budapestre vezető oldalon az autóút 28-as kilométerénél – számolt be csütörtökön Youtube-csatornáján a Budapesti Autósok közösség.

Karambol az M4-esen: öt autó ütközött össze, miután beszaladt eléjük egy kutya

Fotó: BpiAutósok / Forrás: Képernyőfotó

Karambol az M4-esen: öt autó ütközött össze, miután egy kutya szaladt a kocsik elé

Mint írták, az esetet olvasójuk fedélzeti kamerája rögzítette. Ebben azok a pillanatok láthatóak, amikor az M4-es főúton, Budapest felé haladva a 28-as kilométernél egy kutya rohant át a kétsávos úton. Az előtte haladó autósok azonnal vészfékeztek, a mögöttük érkezők azonban már nem tudtak megállni, így egymásba csapódtak.

A felvételen szerintük jól látszik, ahogy a hirtelen megjelenő állat teljesen váratlan helyzet elé állítja a sofőröket. Összesen öt jármű tört össze a láncreakcióban, olvasójuk bravúros manőverrel el tudta kerülni az ütközést.