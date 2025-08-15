augusztus 15., péntek

Meglovasított katonai tulajdon

2 órája

Betörtek a reptérre, fontos alkatrészeket vittek el ismeretlenek

Címkék#lopás#katonai repülőtér#katonai repülőgépek#betörés#vadászgépek

Fontos alkatrészeket loptak el egy Mig-29-es vadászgépből. A kecskeméti katonai repülőtér betörése kapcsán szólalt meg Honvédelmi Minisztérium.

Dobos Zsófia Tünde

Két hete ismeretlenek hajtottak végre betörést a kecskeméti katonai repülőtérre, ahonnan értékes alkatrészeket tulajdonítottak el.

A kecskeméti katonai repülőtér Mig29-eseiből loptak alkatrészeket
Jelenleg a kecskeméti katonai repülőtér MiG-29-esei, melyeket Oroszországtól kapott Magyarország
Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel / Forrás: Baon.hu

Betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre – megszólalt a Honvédelmi Minisztérium

A Baon.hu hírportál cikkéből tudhatjuk, hogy a repülőtéren tárolt MiG-29-es vadászgépekből vittek a betörők fontos alkatrészeket.

A vadászgépeket még Oroszországtól kapta a magyar állam, az államadósság fejében, és a hidegháborús korszak egyik jelképe, amelyek bár évek óta nem szállnak fel, renkívül jó állapotban őrzik őket, igyekeznek megóvni a műszaki épségüket.

A források szerint, a tettes hozzáértő módon vágták át a kerítést, majd a reptér belső részébe jutva a vadászgépek orrkúpját megrongálták, hogy hozzáférjenek a mögötte található lokátortérhez, ahonnan több értékes alkatrészt szereltek ki.

A Baon az eset kapcsán megkereste a Honvédelmi Minisztériumot és rendőrséget is. Válaszukat elolvashatják hírportálukon.

 

