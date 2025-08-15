2 órája
Betörtek a reptérre, fontos alkatrészeket vittek el ismeretlenek
Fontos alkatrészeket loptak el egy Mig-29-es vadászgépből. A kecskeméti katonai repülőtér betörése kapcsán szólalt meg Honvédelmi Minisztérium.
Két hete ismeretlenek hajtottak végre betörést a kecskeméti katonai repülőtérre, ahonnan értékes alkatrészeket tulajdonítottak el.
Betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre – megszólalt a Honvédelmi Minisztérium
A Baon.hu hírportál cikkéből tudhatjuk, hogy a repülőtéren tárolt MiG-29-es vadászgépekből vittek a betörők fontos alkatrészeket.
A vadászgépeket még Oroszországtól kapta a magyar állam, az államadósság fejében, és a hidegháborús korszak egyik jelképe, amelyek bár évek óta nem szállnak fel, renkívül jó állapotban őrzik őket, igyekeznek megóvni a műszaki épségüket.
A források szerint, a tettes hozzáértő módon vágták át a kerítést, majd a reptér belső részébe jutva a vadászgépek orrkúpját megrongálták, hogy hozzáférjenek a mögötte található lokátortérhez, ahonnan több értékes alkatrészt szereltek ki.
A Baon az eset kapcsán megkereste a Honvédelmi Minisztériumot és rendőrséget is. Válaszukat elolvashatják hírportálukon.
Lezárult az országos razzia, lesújtó számokat közölt a rendőrség
Utoljára emelkedett magasba a Magyar Honvédség egyik legismertebb alakja Szolnokon