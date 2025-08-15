Betörtek a reptérre, fontos alkatrészeket vittek el ismeretlenek

Két hete ismeretlenek hajtottak végre betörést a kecskeméti katonai repülőtérre, ahonnan értékes alkatrészeket tulajdonítottak el.

Jelenleg a kecskeméti katonai repülőtér MiG-29-esei, melyeket Oroszországtól kapott Magyarország

Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel / Forrás: Baon.hu

Betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre – megszólalt a Honvédelmi Minisztérium

A Baon.hu hírportál cikkéből tudhatjuk, hogy a repülőtéren tárolt MiG-29-es vadászgépekből vittek a betörők fontos alkatrészeket.

A vadászgépeket még Oroszországtól kapta a magyar állam, az államadósság fejében, és a hidegháborús korszak egyik jelképe, amelyek bár évek óta nem szállnak fel, renkívül jó állapotban őrzik őket, igyekeznek megóvni a műszaki épségüket.

A források szerint, a tettes hozzáértő módon vágták át a kerítést, majd a reptér belső részébe jutva a vadászgépek orrkúpját megrongálták, hogy hozzáférjenek a mögötte található lokátortérhez, ahonnan több értékes alkatrészt szereltek ki.

A Baon az eset kapcsán megkereste a Honvédelmi Minisztériumot és rendőrséget is. Válaszukat elolvashatják hírportálukon.