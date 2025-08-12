Életeket menthet, ha időben lépünk! Érdemes már most hívni a szakembereket

Most még napsütéses az idő, azonban alig több mint két hónap múlva kezdetét veszi a fűtési szezon. A katasztrófavédelem tapasztalatai azt mutatják, hogy a hűvös idő beköszöntével rengetegen hívják a kéményseprőket, így nem árt, ha jó előre gondolkodunk.

Már nyáron érdemes hívni a kéményseprőt

Forrás: Berán Dániel / Archív

Időt spórolhatunk, ha nyáron hívjuk a kéményseprőt

Magától értetődő, mégis kevesen gondolnak arra, hogy a nyári időszakban kevésbé leterheltek a kéményseprők, ezért ha már most kihívjuk őket, akkor jóval rövidebb időn belül el tudják végezni az ellenőrzést, mint az őszi, téli hónapokban. Továbbá a korábbi időpontválasztás azért is praktikus, mert így egy jól karbantartott kéménnyel indulhatunk neki a teljes fűtési időszaknak.

Elmulasztjuk az ellenőrzést? Nagyobb a kockázat a tűz kialakulására!

Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívta rá a figyelmet, hogy egy elhanyagolt, nem takarított kémény belsejében folyamatosan rakódik le a füstből kicsapódó korom, s az idő folyamatával ez egyre vastagabbá válik. Emiatt megnő a kéményben a hőmérséklet, mely olyan mértékű is lehet, hogy a koromréteg meggyullad, kéménytüzet okozva. Egy ilyen tűz könnyedén átterjedhet egy ház födém- és tetőszerkezetére, lakhatatlanná téve azt. Idén januárban egy kunszentmártoni családi ház kéményében volt olyan tűz, amely miatt az ingatlan három lakójának egy időre rokonokhoz kellett költöznie, de összességében idén eddig 14 otthonban csaptak fel a kéményből lángok.

A szilárd tüzelőanyaggal működő berendezések kéményeit évente, a gázüzeműekét pedig kétévente érdemes ellenőriztetni.

Milyen fűtőanyagot használjunk?

A kazánok, kályhák, kandallók esetében a megfelelő fűtőanyag használatával is mérsékelhetjük a veszélyt.

A kezelt fa, műanyag-, gumi- és textilhulladékok füstje ugyanis nem csak rendkívül környezetszennyező, hanem jelentősen gyorsítja a koromlerakódást.

Érdemes száraz helyen egy-két évig tárolt, kezeletlen fát használni, ezzel jelentősen kevesebb káros anyag kerül a levegőbe és a kémény oldalára is. A vizsgálatok szerint ha két hétig kommunális hulladékkal fűtünk, azzal annyi káros anyag kerül a levegőbe, mint megfelelő fűtőanyag esetén egy teljes fűtési szezonban.

Kéményseprés és gázkészülékek ellenőrzése lakóházakban

A társasházak lakóinak kötelessége, hogy az előzetes értesítőben szereplő időpontban biztosítsák a kéményseprő bejutását a lakásba. Ezekre a lakóhelyere a szakember előzetes értesítőben szereplő időpontban érkezik.