Életeket menthet, ha időben lépünk! Érdemes már most hívni a szakembereket
Hiába a nyár, a kánikula, már most előre kell gondolni a fűtésszezonra, és ellenőrizni a kéményeket. Vessük be már most a kéményseprőket – erre hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem, valamint több tanáccsal is ellátta a lakosságot.
Most még napsütéses az idő, azonban alig több mint két hónap múlva kezdetét veszi a fűtési szezon. A katasztrófavédelem tapasztalatai azt mutatják, hogy a hűvös idő beköszöntével rengetegen hívják a kéményseprőket, így nem árt, ha jó előre gondolkodunk.
Időt spórolhatunk, ha nyáron hívjuk a kéményseprőt
Magától értetődő, mégis kevesen gondolnak arra, hogy a nyári időszakban kevésbé leterheltek a kéményseprők, ezért ha már most kihívjuk őket, akkor jóval rövidebb időn belül el tudják végezni az ellenőrzést, mint az őszi, téli hónapokban. Továbbá a korábbi időpontválasztás azért is praktikus, mert így egy jól karbantartott kéménnyel indulhatunk neki a teljes fűtési időszaknak.
Elmulasztjuk az ellenőrzést? Nagyobb a kockázat a tűz kialakulására!
Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívta rá a figyelmet, hogy egy elhanyagolt, nem takarított kémény belsejében folyamatosan rakódik le a füstből kicsapódó korom, s az idő folyamatával ez egyre vastagabbá válik. Emiatt megnő a kéményben a hőmérséklet, mely olyan mértékű is lehet, hogy a koromréteg meggyullad, kéménytüzet okozva. Egy ilyen tűz könnyedén átterjedhet egy ház födém- és tetőszerkezetére, lakhatatlanná téve azt. Idén januárban egy kunszentmártoni családi ház kéményében volt olyan tűz, amely miatt az ingatlan három lakójának egy időre rokonokhoz kellett költöznie, de összességében idén eddig 14 otthonban csaptak fel a kéményből lángok.
A szilárd tüzelőanyaggal működő berendezések kéményeit évente, a gázüzeműekét pedig kétévente érdemes ellenőriztetni.
Milyen fűtőanyagot használjunk?
A kazánok, kályhák, kandallók esetében a megfelelő fűtőanyag használatával is mérsékelhetjük a veszélyt.
- A kezelt fa, műanyag-, gumi- és textilhulladékok füstje ugyanis nem csak rendkívül környezetszennyező, hanem jelentősen gyorsítja a koromlerakódást.
- Érdemes száraz helyen egy-két évig tárolt, kezeletlen fát használni, ezzel jelentősen kevesebb káros anyag kerül a levegőbe és a kémény oldalára is. A vizsgálatok szerint ha két hétig kommunális hulladékkal fűtünk, azzal annyi káros anyag kerül a levegőbe, mint megfelelő fűtőanyag esetén egy teljes fűtési szezonban.
Kéményseprés és gázkészülékek ellenőrzése lakóházakban
A társasházak lakóinak kötelessége, hogy az előzetes értesítőben szereplő időpontban biztosítsák a kéményseprő bejutását a lakásba. Ezekre a lakóhelyere a szakember előzetes értesítőben szereplő időpontban érkezik.
A családi házak esetében azonban nem érkezik automatikusan a kéményseprő, a tulajdonosoknak kell az ellenőrzést igényelni. Ez a munka díjmentes a lakossági ügyfelek számára.
Sok ingatlanban nyáron is működnek nyílt égésterű gázkészülékek, amelyekkel melegvizet állítanak elő. Ezeknél ilyenkor is valós veszélyt jelent a szén-monoxid, ugyanis az égéstermék, illetve a lakáson kívüli külső hőmérséklet különbségéből fakadó nyomáskülönbség hatására távozik az égéstermék a kéményből. Ha a szabadban nagy meleg van, a kis nyomáskülönbség miatt előfordulhat szén-monoxid visszaáramlás. Emellett a „légdugó” is okozhatja ezt: ilyenkor a kémény épületen belüli részében a hűvös, sűrűbb levegő megreked, amelyet a meleg füstgáz nem tud kilökni. Ezért fontos, hogy az ilyen ingatlanokban legyen szén-monoxid-érzékelő, amely időben jelzi a veszélyt!
Életeket menthet a füstérzékelő
Németh Ádám kiemelte, hogy a kéménytüzekkel szembeni védelem miatt elengedhetetlen egy füstérzékelő, mely a füst legapróbb jelére is hangos, sípoló jelzéssel figyelmeztet, és hosszú évekre garantálja otthonunk tűzbiztonságát.
A füstérzékelőnek köszönhetően a lehető leghamarabb meg tudjuk fékezni a még kezdeti stádiumban lévő tüzet, vagy időben ki tudunk menekülni az épületből és értesíteni a tűzoltókat, akik hamarabb kiérkezve még több értéket menthetnek meg.
A katasztrófavédelem statisztikái szerint az olyan tűzeseteknél, ahol volt füstérzékelő, nemhogy tragédia, de személyi sérülés sem történt.
