Véres jelenetek a szolnoki téren, itt van minden, amit a szörnyű esetről tudni lehet – videóval

Hatalmas erőkkel vonultak a rendőrök csütörtökön kora este a szolnoki vasútállomás előtti térre. Helyszíni beszámolók szerint nyakon szúrtak valakit.

Forrás: Beküldött fotó

Az egyik olvasónk által készített képen jól látszódik, hogy számos rendőr érkezett a helyszínre, a Jubileum tér egyik padja körül történhettek az események. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság későbbre ígért tájékoztatást.

Olvasónk egy videót is készített a helyszínen.