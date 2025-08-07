augusztus 7., csütörtök

Késelés

48 perce

Véres jelenetek a szolnoki téren, itt van minden, amit a szörnyű esetről tudni lehet – videóval

Címkék#késelés#szoljon videó#Szolnok#rendőrség

Szirénázó rendőrautók, hatalmas rendőri jelenlét – felbolydult a szolnoki Jubileum tér csütörtökön kora este. Helyszíni beszámolók szerint valakit nyakon szúrtak, a rendőrség egyelőre nem erősítette meg ezt az értesülést.

Szoljon.hu
Forrás: Beküldött fotó

Hatalmas erőkkel vonultak a rendőrök csütörtökön kora este a szolnoki vasútállomás előtti térre. Helyszíni beszámolók szerint nyakon szúrtak valakit.

Forrás:  Beküldött fotó

Az egyik olvasónk által készített képen jól látszódik, hogy számos rendőr érkezett a helyszínre, a Jubileum tér egyik padja körül történhettek az események. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság későbbre ígért tájékoztatást.

Olvasónk egy videót is készített a helyszínen.

 

