1 órája
Mindenkit sokkolt, ami a szolnoki téren történt – fotók és videó a brutális eset helyszínéről
Alig néhány héttel a brutális tömegverekedés után ismét egy sokkoló eset rázta meg Szolnokot: beszámolók szerint ezúttal a vasútállomás előtti téren szúrtak nyakon valakit csütörtökön kora este. A teret ellepő rendőrök azonnal lezárták a késelés helyszínét – fotókon és videón is mutatjuk a tetthelyet. A rendőrség még nem árult el részleteket az ügyről, néhány járókelő azonban elmondta hírportálunknak, mit hallott a megrázó esetről.
Villogó rendőrautók, kék-fehér szalaggal körbekerített füves terület, meg-megálló, a történteket hallva elszörnyülködő vagy éppen legyintő járókelők – így nézett ki a szolnoki vasútállomás előtti tér csütörtök este hét óra körül. Nem véletlenül bolydult fel a Jubileum tér ezen a hétköznap estén: helyszíni beszámolók szerint nyakon szúrtak valakit kora este az egyik padnál. A történteket még nem erősítette meg hivatalosan a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a tett helyszínén azonban ottjártunkkor mindenki tényként kezelte: késelés történt!
Lezárták, elkerítették a késelés helyszínét
Az állítólagos késelés helyszínét – a vasútállomás előtti Jubileum tér egyik füves részét, közepén néhány paddal – a hatóság által kifeszített kordon ellenére is jól lehetett látni. Az eset után egy-másfél órával csupán néhány eldobott zacskó, egy kis szemét mutatta, hogy valakik ott időzhettek korábban. Azt pedig, hogy nagy baj történhetett, az egyik pad körül sürgő-forgó rendőrök jelezték, illetve a tér körül megállt, villogó rendőrautók, melyekkel lezárták a forgalmas közterület egy részét.
De mi is történt pontosan a számos szolnoki által már eddig is problémásnak tartott téren?
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság későbbre ígért tájékoztatást az ügyben, amint információkat közölnek hírportálunkkal, megosztjuk azt olvasóinkkal!
Állítólag nyakon szúrták az áldozatot
Járókelők, szemtanúk egybehangzó állítása szerint azonban megkéseltek valakit az egyik padon, vagy padnál – többen is állítják, hogy nyakon szúrták az áldozatot. Arról viszont megoszlott a járókelők véleménye, hogy hányan voltak az elkövetők. Van, aki egyetlen gyanúsítottról tud, más úgy hallotta, ketten követhették el a bűncselekményt. Ami pedig a személyüket illeti: hajléktalanokról, illetve hajléktalan életmódot folytató egyénekről beszéltek a helyszínen összesereglett nézelődők.
A késelés helyszíne SzolnokonFotók: Nagy Balázs
Gyakori a balhé, a hőbörgés ezen a téren
– Nem csoda, hogy ez történt, nap mint nap látok hasonló egyéneket ezeken a padokon hőbörögni, randalírozni – mondta a helyszínen hírportálunknak egy járókelő, aki éppen vonattal érkezett haza a munkából. – Rendszeresek a balhék itt, a vasútállomás környékén, sokan pont ezért nem is szeretnek erre járni estefelé, sötétedés után, sőt, mostanában bizony már napközben sem – tette hozzá a középkorú férfi legyintve egyet a rendőrségi szalaggal körbezárt terület felé.
Szemtanúk szerint elfogtak valakit a rendőrök
A járókelők közül többen már azt is tudni vélték, hogy valakit elfogtak a rendőrök a helyszínen. Volt, aki azt állította, hogy látott valakit, talán az egyik elkövetőt üldögélni az egyik rendőrségi autó hátuljában, egyenruhások gyűrűjében...
Egy biztos, a történtek ismét komoly aggodalmat kelthetnek a szolnokiakban. Alig telt el néhány hét azóta, hogy tömegverekedés tört ki egy szolnoki szórakozóhelyen – egy csapatnyi felbőszült elkövető székekkel tört be egy bulizó fiatalokkal teli diszkóba –, ismét itt egy eset, mely felerősítheti azokat a véleményeket, hogy nincs minden rendben a szolnoki közbiztonsággal.