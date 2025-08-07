Mindenkit sokkolt, ami a szolnoki téren történt – fotók és videó a brutális eset helyszínéről

Villogó rendőrautók, kék-fehér szalaggal körbekerített füves terület, meg-megálló, a történteket hallva elszörnyülködő vagy éppen legyintő járókelők – így nézett ki a szolnoki vasútállomás előtti tér csütörtök este hét óra körül. Nem véletlenül bolydult fel a Jubileum tér ezen a hétköznap estén: helyszíni beszámolók szerint nyakon szúrtak valakit kora este az egyik padnál. A történteket még nem erősítette meg hivatalosan a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a tett helyszínén azonban ottjártunkkor mindenki tényként kezelte: késelés történt!

A késelés szolnoki helyszínét azonnal lezárták a rendőrök

Fotó: Nagy Balázs

Lezárták, elkerítették a késelés helyszínét

Az állítólagos késelés helyszínét – a vasútállomás előtti Jubileum tér egyik füves részét, közepén néhány paddal – a hatóság által kifeszített kordon ellenére is jól lehetett látni. Az eset után egy-másfél órával csupán néhány eldobott zacskó, egy kis szemét mutatta, hogy valakik ott időzhettek korábban. Azt pedig, hogy nagy baj történhetett, az egyik pad körül sürgő-forgó rendőrök jelezték, illetve a tér körül megállt, villogó rendőrautók, melyekkel lezárták a forgalmas közterület egy részét.

De mi is történt pontosan a számos szolnoki által már eddig is problémásnak tartott téren?

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság későbbre ígért tájékoztatást az ügyben, amint információkat közölnek hírportálunkkal, megosztjuk azt olvasóinkkal!

Állítólag nyakon szúrták az áldozatot

Járókelők, szemtanúk egybehangzó állítása szerint azonban megkéseltek valakit az egyik padon, vagy padnál – többen is állítják, hogy nyakon szúrták az áldozatot. Arról viszont megoszlott a járókelők véleménye, hogy hányan voltak az elkövetők. Van, aki egyetlen gyanúsítottról tud, más úgy hallotta, ketten követhették el a bűncselekményt. Ami pedig a személyüket illeti: hajléktalanokról, illetve hajléktalan életmódot folytató egyénekről beszéltek a helyszínen összesereglett nézelődők.