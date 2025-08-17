Újabb részleteket árultak el a Szolnokon felálló Készenléti Rendőrség működéséről

A jászkunsági vármegyeszékhelyen az utóbbi időben zajló, a közbiztonságot aláásó, a helyiek biztonságérzetét csökkentő cselekmények miatt dr. Kállai Mária, a térség országgyűlési képviselője, valamint Szalay Ferenc miniszteri biztos azzal a kéréssel fordultak a Belügyminisztérium felé, hogy a rendőrség Szolnokon növelje a jelenlétét. Ennek köszönhetően megjelent a városban a Készenléti Rendőrség.

A Készenléti Rendőrség megjelenését számos erőszakos cselekmény indokolta Szolnokon

Fotó: Nagy Balázs

A kérésnek után néhány nappal, szombattól a Készenléti Rendőrséggel megerősített járőrszolgálat vigyázza a közbiztonságot Szolnokon. A szolnoki politikusok a lépést azzal indokolták, hogy az elmúlt időkben egy szórakozóhelyen tömegverekedés alakult ki, a vasútállomás közelében napközben késelés történt, valamint fontos fellépni a dizájner drogok erőteljes megjelenése ellen is.

Készenléti Rendőrség Szolnokon: a BM államtitkára rendelte el a lépést

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára – kivizsgáltatva a városban kialakult helyzetet, azonnali cselekvést rendelt el, amelyről közleményt is kiadott.

Aszerint kifejtette, hogy dr. Kállai Mária képviselő asszony és Szalay Ferenc miniszteri biztos kérését figyelembe véve a Belügyminisztériumban az a döntés született, hogy Szolnokon a Készenléti Rendőrség bevonásával megerősítik a rendőri jelenlét. A megerősített járőrszolgálat mind a nappali, mind az éjszakai órákban intenzívebb lesz. Az intézkedésről a rendőri vezetők már tájékoztatták is a város polgármesterét.

A létszámnöveléssel nő a szolnokiak biztonsága, hatékonyabb lesz a bűnözők elleni fellépés, láthatóbb lesz a rendőri jelenlét. A rendőrség továbbra is minden erejével védi közbiztonságot és a törvényességet. Szolnokon a Készenléti Rendőrség tagjaival megerősített járőrszolgálatot augusztus 16-tól tapasztalhatják a helyiek és a várost látogató vendégek.

Rétvári Bence államtitkár közleménye a szolnoki politikusok a közösségi oldalán is olvasható.