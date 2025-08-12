49 perce
Pillanatok alatt lángba borult az autó, öt ember élete forgott kockán
Kőröstetétlenen, az Alkotmány utcában lángra kapott egy személyautó hétfőn a késő esti órákban. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, a kigyulladt autó már egész terjedelmében égett.
Hírportálunk megkeresésére a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője, Csámpai Attila tűzoltó őrnagy adott tájékoztatást a kigyulladt autó kapcsán. Kiderült, hogy járműben öt személy utazott, akik időben el tudták hagyni a lángokban álló gépet.
Kigyulladt autó Kőröstetétlenen: teljes terjedelmében égett a személyautó
Csámpai Attila tájékoztatása szerint, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz nem sokkal 10 óra után érkezett a bejelentés a kigyulladt autóról, amely Kőröstetétlenen, az Alkotmány utcában, menet közben kapott lángra. A jelzés szerint a motortérben keletkezett a tűz, ami később átterjedt a jármű utasterére is.
– Az autóban öt személy utazott, akik időben elhagyták a járművet. A tűzesethez a ceglédi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik pár percen belül a helyszínre érkeztek, de gyakorlatilag addigra már az autó teljes egészében égett – közölte hírportálunkkal a sajtószóvivő.
A tűzoltók azonnal megkezdték a munkához láttak, és egy vízsugár segítségével rövid idő alatt megfékezték a lángokat, majd visszahűtötték a felhevült fémalkatrészeket és átvizsgálták a kiégett gépjárművet. Mivel a személyautó forgalmi akadályt okozott az úttesten, így kézi erővel elvontatták onnan a kocsit – ezzel a forgalmi akadály megszűnt.
A motortérben keletkezett a tűz
Azt, hogy pontosan mi okozta a tűzesetet, egyelőre nem tudni biztosan, legfeljebb feltételezni. A sajtószóvivő elmondása szerint a gépkocsitüzek leggyakrabban műszaki meghibásodásból erednek. Ezeket a szakemberek jellemzően két csoportba sorolják: az elektromos rendszer, illetve az üzemanyagellátó rendszer hibáira.
A tűzoltó őrnagy kiemelte: az autókban nagyon hasznosnak bizonyulhat egy tűzoltókészülék elhelyezése, ugyanis ha azt tudják is kezelni az utasok vagy a sofőr, már a kisebb, első pillanatban keletkező tüzeket el tudnák oltani, ezzel megakadályozva az autó teljes kiégését.
