1 órája
Jászkunsági család szenvedett brutális balesetet Félegyházánál, lángokban állt a helyszín
Előzés közben ütközött két motoros és egy személygépkocsi, melyben egy jászkunsági család utazott. A baleset miatt az autó és az út menti avar is lángra kapott.
A Bács-Kiskun vármegyei hírportál számolt be a megdöbbentő eseményről: vasárnap este két motorkerékpár és egy személyautó ütközött össze a 4625-ös út 64-es és 65-ös kilométere közötti szakaszán, Kiskunfélegyháza külterületén.
A hírportál információi szerint több motoros tartott Kiskunfélegyháza felé, amikor előzésbe kezdtek, ám egy jobbra ívelő kanyar előtt az egyikük elvesztette uralmát a járműve felett, és egy autónap csapódott.
A balesetnek sajnos Jászkunsági kötődése is van, ugyanis a gépkocsiban egy három fős Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei család utazott, köztük egy 12 éves kisfiú is.
Az esemény részleteiről a Baon.hu-n tájékozódhat, ahol a baleset helyszínén készült videót és a képeket is megtekintheti!
