Ütközés

Jászkunsági család szenvedett brutális balesetet Félegyházánál, lángokban állt a helyszín

Címkék#baleset#előzés#ütközés

Előzés közben ütközött két motoros és egy személygépkocsi, melyben egy jászkunsági család utazott. A baleset miatt az autó és az út menti avar is lángra kapott.

Dobos Zsófia Tünde

A Bács-Kiskun vármegyei hírportál számolt be a megdöbbentő eseményről: vasárnap este két motorkerékpár és egy személyautó ütközött össze a 4625-ös út 64-es és 65-ös kilométere közötti szakaszán, Kiskunfélegyháza külterületén. 

Az ütközéstől kigyulladt a kocsi és mintegy kétszáz négyzetméteren az avar is 
Fotó: Pozsgai Ákos / Forrás: Baon.hu

A hírportál információi szerint több motoros tartott Kiskunfélegyháza felé, amikor előzésbe kezdtek, ám egy jobbra ívelő kanyar előtt az egyikük elvesztette uralmát a járműve felett, és egy autónap csapódott.

A balesetnek sajnos Jászkunsági kötődése is van, ugyanis a gépkocsiban egy három fős Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei család utazott, köztük egy 12 éves kisfiú is. 

Az esemény részleteiről a Baon.hu-n tájékozódhat, ahol a baleset helyszínén készült videót és a képeket is megtekintheti!

 

