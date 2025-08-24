Kinyílhat a börtönajtó az ország egyik legkegyetlenebb gyilkosa előtt

A kisújszállási méhészfeleség gyilkosa leghamarabb 2048-ban szabadulhat.

A kisújszállási méhészfeleség meggyilkolása után egyetlen nappal már sajtótájékoztatót tartottak egy fiatal gyanúsított elfogásáról. A sajtótájékoztatón Szabó Zita őrnagy, sajtószóvivő (balra), valamint Pallaginé dr. Borsányi Zsuzsanna alezredes, kiemelt főnyomozó és Mészáros Lajos alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgató-helyettese számolt be a nyomozásról

Forrás: ÚN-archív

Gyilkosság történt 2013. október 21-én hétfőn a reggeli órákban Kisújszállás bittnerfalui városrészén. Az Iskola utca környékén lakók megdöbbenve állnak az eset előtt, leginkább, hogy egy köztiszteletben álló helyi méhész felesége az áldozat

– adta hírül a vármegyei napilap és a Szoljon.hu hírportál néhány nappal azután, hogy bemutatta olvasóinknak a méztermeléssel foglalkozó H. családot. Egy nappal később már gyanúsítottja is volt az ügynek.

Rendkívüli sajtótájékoztatót tartottak 2013. október 22-én kedden a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságon. Mészáros Lajos alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgató-helyettese tárta fel a bűntény nyilvánosságra hozható részleteit, kitérve arra is, hogy az életéért küzdő asszony még megnevezte gyilkosát.

Hétfőn negyed tíz körüli időben érkezett be segélykérő hívás a megyei rendőr-főkapitányság ügyeletére, melyben egy férfi arról számolt be, hogy amíg rövid időre elhagyta otthonát, valaki behatolt a házba és ott több késszúrással megsebesítette feleségét. A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre, ahol azonnal megkezdték az adatgyűjtést, a nyomok rögzítését. Az áldozat életéért közel egy órán át küzdöttek a mentősök, még mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de hiába volt a gyors orvosi beavatkozás, a nő életét már nem tudták megmenteni. Az asszony utolsó szavainak egyike egy név volt, amelyet férjének mondott, megnevezve támadóját. U. Istvánt ezután nagy erőkkel keresni kezdtük

– beszélt a nyomozás részleteiről Mészáros Lajos alezredes.

– A bejelentést követő egy órán belül a nyomozók beazonosították U. Istvánt és annak vélt tartózkodási helyét – vette át a szót a nyomozást vezető Pallaginé dr. Borsányi Zsuzsanna kiemelt főnyomozó.

– Ezt követően a rendőrök már háromnegyed tízkor előállították bérelt lakásáról a férfit, akit később a Kisújszállási Rendőrőrsön gyanúsítottként hallgattak ki – tette hozzá.

– A rendőrség munkáját meggyorsította, hogy a bűncselekmény helyszínén több tanú is látta U. Istvánt abban az időben, amikor a gyilkosságot elkövették, és ott feltűnően, zavartan viselkedett. A gyanúsított lakásán végzett házkutatás során előkerült az elkövetés során használt kés, valamint egy köteg pénz is, amelyet azt követően vitt magával az elkövető, hogy többször is megszúrta 54 éves áldozatát. Nyereségvágyból elkövetett gyilkosság a gyanú a férfi ellen, aki gyanúsítotti kihallgatása során részletes, feltáró beismerő vallomást tett – folytatta a főnyomozó.