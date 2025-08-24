2 órája
Kinyílhat a börtönajtó az ország egyik legkegyetlenebb gyilkosa előtt
Egy gyilkosság, mely az egész országot megdöbbentette: a Szegedi Ítélőtábla közel tíz éve jogerősen helybenhagyta a Szolnoki Törvényszék három hónappal korábban hozott elsőfokú ítéletét a 2013 őszén történt emberölés miatt indult büntetőügyben. A kisújszállási méhészfeleség elrettentő halála az egész országot megdöbbentette.
A kisújszállási méhészfeleség gyilkosa leghamarabb 2048-ban szabadulhat.
Gyilkosság történt 2013. október 21-én hétfőn a reggeli órákban Kisújszállás bittnerfalui városrészén. Az Iskola utca környékén lakók megdöbbenve állnak az eset előtt, leginkább, hogy egy köztiszteletben álló helyi méhész felesége az áldozat
– adta hírül a vármegyei napilap és a Szoljon.hu hírportál néhány nappal azután, hogy bemutatta olvasóinknak a méztermeléssel foglalkozó H. családot. Egy nappal később már gyanúsítottja is volt az ügynek.
Rendkívüli sajtótájékoztatót tartottak 2013. október 22-én kedden a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságon. Mészáros Lajos alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgató-helyettese tárta fel a bűntény nyilvánosságra hozható részleteit, kitérve arra is, hogy az életéért küzdő asszony még megnevezte gyilkosát.
Hétfőn negyed tíz körüli időben érkezett be segélykérő hívás a megyei rendőr-főkapitányság ügyeletére, melyben egy férfi arról számolt be, hogy amíg rövid időre elhagyta otthonát, valaki behatolt a házba és ott több késszúrással megsebesítette feleségét. A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre, ahol azonnal megkezdték az adatgyűjtést, a nyomok rögzítését. Az áldozat életéért közel egy órán át küzdöttek a mentősök, még mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de hiába volt a gyors orvosi beavatkozás, a nő életét már nem tudták megmenteni. Az asszony utolsó szavainak egyike egy név volt, amelyet férjének mondott, megnevezve támadóját. U. Istvánt ezután nagy erőkkel keresni kezdtük
– beszélt a nyomozás részleteiről Mészáros Lajos alezredes.
– A bejelentést követő egy órán belül a nyomozók beazonosították U. Istvánt és annak vélt tartózkodási helyét – vette át a szót a nyomozást vezető Pallaginé dr. Borsányi Zsuzsanna kiemelt főnyomozó.
– Ezt követően a rendőrök már háromnegyed tízkor előállították bérelt lakásáról a férfit, akit később a Kisújszállási Rendőrőrsön gyanúsítottként hallgattak ki – tette hozzá.
– A rendőrség munkáját meggyorsította, hogy a bűncselekmény helyszínén több tanú is látta U. Istvánt abban az időben, amikor a gyilkosságot elkövették, és ott feltűnően, zavartan viselkedett. A gyanúsított lakásán végzett házkutatás során előkerült az elkövetés során használt kés, valamint egy köteg pénz is, amelyet azt követően vitt magával az elkövető, hogy többször is megszúrta 54 éves áldozatát. Nyereségvágyból elkövetett gyilkosság a gyanú a férfi ellen, aki gyanúsítotti kihallgatása során részletes, feltáró beismerő vallomást tett – folytatta a főnyomozó.
Súlyosan eladósodott, elhatározta, hogy pénzt szerez
A sajtótájékoztatót vezető Szabó Zita őrnagy, sajtószóvivő kiemelte, a rendőrség azért nem hozta nyilvánosságra azonnal a gyilkosság részleteit, illetve most is csak a olyan momentumok hangozhattak el, amelyek nem veszélyeztetik a nyomozás, a vizsgálat sikerességét.
A megyei főügyészség vádat emelt, majd a bíróság előtt zajlott a bizonyítási eljárás. A Szolnoki Törvényszéken első fokon megállapított tényállás szerint a bűncselekmény elkövetésének idején 24 esztendős, súlyosan eladósodott kisújszállási fiatalember attól félt, hogy kirakják az albérletéből, barátnője pedig emiatt elhagyja.
A büntetlen előéletű fiatalember alig húsz esztendősen összeveszett szüleivel, akik megszakították vele a kapcsolatot, így el kellett hagynia a szülői házat. 2011-től hajléktalanként élt, időnként ismerősei adtak neki szívességből szállást, alkalmi munkákból tartotta fenn magát. Volt egy viszonylag boldogabb korszaka, mégpedig 2013 tavaszán, amikor közfoglalkoztatottként dolgozott és közben megismerkedett egy válófélben lévő asszonnyal is. Ám a fiatalember nem hitt párja hűségében, és a rendszeres féltékenységi jelenetei a kapcsolatuk rovására ment.
A 2013-as év őszén össze is vesztek, ráadásul a férfinak egyre inkább pénzügyi problémái keletkeztek. Attól tartott, hogy az anyagi nehézségei, valamint vádaskodásai, egyre gyakoribb magánéleti problémái miatt a barátnője elhagyja. Ezért elhatározta, hogy bármi áron pénzt szerez, amely miatt az albérletéből sem teszik ki, és a kedvese sem hagyja el.
A méhészettel foglalkozó, tehetősnek tartott H. család minden tagját jól ismerte, időnként be is segített nekik a munkába. Mindössze 1560 forinttal a zsebében, 2013. október 21-én reggel kerékpárjával a méztermelő ismerősökhöz ment. Amint észlelte, hogy a családfő autója nincs a háznál, becsengetett. A feleség nyitott ajtót, akinek azt mondta, hogy egy üveg mézet szeretne venni beteg barátnője gyógyításához.
A kisújszállási méhészfeleség jóhiszemű volt leendő gyilkosával
Az asszony jól ismerte a család „barátját”, s beengedte. Az pedig, ahogy becsukódott mögötte az ajtó, egy méretes konyhakéssel, 27 szúrással végzett áldozatával. „Hallottam, ahogy a haláltusáját vívta” – idézte fel dr. Nádor Zoltán bíró a vádlott korábbi vallomását a Szolnoki Törvényszéken 2016-ban kihirdetett ítélet tényállás-megállapítás részében.
A vádlott a házban mintegy 84 és félezer forintot talált. E készpénz-összeget ellopta, de még egy üveg mézet is magához vett, majd pedig a bringáján teljes nyugalommal hazakerekezett. A haldokló asszonyra a nem sokkal később hazaérkező férj talált rá, akinek még meg tudta nevezni a támadóját, majd elhunyt. A kiérkező mentők ugyan még helikoptert is küldtek az asszonyért, kinek életéért egy órán át küzdöttek, de nem tudták megmenteni.
A Szolnoki Törvényszék dr. Nádor Zoltán bíró tanácsa
- előre kitervelten;
- nyereségvágyból;
- különös kegyetlenséggel
elkövetett emberölés, valamint magánlaksértés bűntette miatt életfogytig tartó fegyházbüntetést szabott ki a vádlottra, aki legkorábban 32 év múlva szabadulhat a rácsok mögül. A fiatalembert kötelezték a mintegy 8,5 millió forint bűnügyi költség megfizetésére, illetve vagyonelkobzás címén elvonták tőle az ellopott egy üveg mézet is.
– Nem tudom meg nem történtté tenni azt, ami volt, bűnös vagyok. Nem emlékszem az eseményekre, de bármi is történt, bocsánatot kérek a családtól. Nagyon sajnálom Kati nénit! – mondta mindezt az utolsó szó jogán a fiatal elítélt.
A vádlott és védője fellebbezett, ezért a büntetőügy másod fokra a Szegedi Ítélőtáblára került. A táblabíróság nem talált további enyhítő körülményt, ezért 2016. november 2-án jogerősen helyben hagyta a törvényszék döntését. A vádlott fiatalemberként vonult fegyházba, jelenleg már érett férfiként tölti büntetését, és ha jó magaviselet miatt feltételesen szabadulhat 2048-ban, úgy már tervezheti is akár a nyugdíjas életét...
