Közel tíz éve keresik a rendőrök a szolnoki férfit, nem ő az egyetlen, aki célkeresztben van – fotókon az elkövetők

Címkék#körözött személyek#toplista#rendőrség

A rendőrség számos ember ellen folytat hajtóvadászatot. Az országos körözési toplista ötvenes mezőnyében gyakran fordulnak elő vármegyénkből származó személyek, akik ellen friss vagy már régebbi elfogatóparancs van érvényben. Lássuk is, kik ők!

Mészáros Géza

Az aktuális körözési toplista ötven „szereplője” között jelenleg négy jászkunsági születésű személy is található. Egyikükkel kapcsolatban nyomravezetői díjat is kitűztek – derült ki a police.hu oldalának tájékoztatásából.

Körözési toplista
Körözési toplista
Forrás: Police.hu

Körözési toplista vármegyei személyekkel

A jászberényi születésű (1978. 01. 13.) Czuczu Márkot 18. életévét be nem töltött személy ellen elkövetett szexuális erőszak elkövetése miatt körözik. A körözési elfogatóparancsot 2025. július 28-án adták ki ellene.

Czuczu Márk
Czuczu Márk
Forrás: Police.hu

A karcagi születésű (1994. 03. 30.) Csonka Csillát a csalás bűntette miatt a szabadságvesztése letöltése okán körözik, 2024 februárja óta.

Csonka Csilla
Csonka Csilla
Forrás: Police.hu

A szolnoki születésű (1996. 07. 14.) Dukáné Domán Szilvia Amáliát rablás bűntette miatt a szabadságvesztése letöltése okán körözik, elfogatóparancsát 2024 januárjában bocsájtották ki.

Dukáné Domán Szilvia Amália
Forrás: Police.hu

A szintén szolnoki születésű (1973. 04. 09.) Török Zsoltot 2016 óta költségvetési csalás bűntette miatt körözik, amelynek kapcsán a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője kettőszázezer forint nyomravezetői díjat tűzött ki.

Török Zsolt
Török Zsolt
Forrás: Police.hu

Amennyiben valamelyiküket felismeri, vagy információval rendelkezik hollétéről, kérjük, tegyen bejelentést a körözött személy adatlapjáról elérhető üzenetküldő alkalmazással. A bejelentés elküldése anonim módon is lehetséges – olvasható a rendőrség, képek melletti tájékoztatójában.

 

