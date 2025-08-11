Közel tíz éve keresik a rendőrök a szolnoki férfit, nem ő az egyetlen, aki célkeresztben van – fotókon az elkövetők

Az aktuális körözési toplista ötven „szereplője” között jelenleg négy jászkunsági születésű személy is található. Egyikükkel kapcsolatban nyomravezetői díjat is kitűztek – derült ki a police.hu oldalának tájékoztatásából.

Körözési toplista

Forrás: Police.hu

Körözési toplista vármegyei személyekkel

A jászberényi születésű (1978. 01. 13.) Czuczu Márkot 18. életévét be nem töltött személy ellen elkövetett szexuális erőszak elkövetése miatt körözik. A körözési elfogatóparancsot 2025. július 28-án adták ki ellene.

Czuczu Márk

Forrás: Police.hu

A karcagi születésű (1994. 03. 30.) Csonka Csillát a csalás bűntette miatt a szabadságvesztése letöltése okán körözik, 2024 februárja óta.

Csonka Csilla

Forrás: Police.hu

A szolnoki születésű (1996. 07. 14.) Dukáné Domán Szilvia Amáliát rablás bűntette miatt a szabadságvesztése letöltése okán körözik, elfogatóparancsát 2024 januárjában bocsájtották ki.

Dukáné Domán Szilvia Amália

Forrás: Police.hu

A szintén szolnoki születésű (1973. 04. 09.) Török Zsoltot 2016 óta költségvetési csalás bűntette miatt körözik, amelynek kapcsán a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője kettőszázezer forint nyomravezetői díjat tűzött ki.

Török Zsolt

Forrás: Police.hu

Amennyiben valamelyiküket felismeri, vagy információval rendelkezik hollétéről, kérjük, tegyen bejelentést a körözött személy adatlapjáról elérhető üzenetküldő alkalmazással. A bejelentés elküldése anonim módon is lehetséges – olvasható a rendőrség, képek melletti tájékoztatójában.