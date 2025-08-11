1 órája
Közel tíz éve keresik a rendőrök a szolnoki férfit, nem ő az egyetlen, aki célkeresztben van – fotókon az elkövetők
A rendőrség számos ember ellen folytat hajtóvadászatot. Az országos körözési toplista ötvenes mezőnyében gyakran fordulnak elő vármegyénkből származó személyek, akik ellen friss vagy már régebbi elfogatóparancs van érvényben. Lássuk is, kik ők!
Az aktuális körözési toplista ötven „szereplője” között jelenleg négy jászkunsági születésű személy is található. Egyikükkel kapcsolatban nyomravezetői díjat is kitűztek – derült ki a police.hu oldalának tájékoztatásából.
Körözési toplista vármegyei személyekkel
A jászberényi születésű (1978. 01. 13.) Czuczu Márkot 18. életévét be nem töltött személy ellen elkövetett szexuális erőszak elkövetése miatt körözik. A körözési elfogatóparancsot 2025. július 28-án adták ki ellene.
A karcagi születésű (1994. 03. 30.) Csonka Csillát a csalás bűntette miatt a szabadságvesztése letöltése okán körözik, 2024 februárja óta.
A szolnoki születésű (1996. 07. 14.) Dukáné Domán Szilvia Amáliát rablás bűntette miatt a szabadságvesztése letöltése okán körözik, elfogatóparancsát 2024 januárjában bocsájtották ki.
A szintén szolnoki születésű (1973. 04. 09.) Török Zsoltot 2016 óta költségvetési csalás bűntette miatt körözik, amelynek kapcsán a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője kettőszázezer forint nyomravezetői díjat tűzött ki.
Amennyiben valamelyiküket felismeri, vagy információval rendelkezik hollétéről, kérjük, tegyen bejelentést a körözött személy adatlapjáról elérhető üzenetküldő alkalmazással. A bejelentés elküldése anonim módon is lehetséges – olvasható a rendőrség, képek melletti tájékoztatójában.
91 késszúrással végeztek a lány anyjával a tinik, normális ésszel felfoghatatlan dolgot tettek ezután – videóval
Az egyik legismertebb krimiíró könyve alapján öltek meg két embert Jászberényben
Hatalmas balhé tört ki a szolnoki Csóka utcában, a rendőrök is a helyszínre érkeztek