Több bűnügy is megoldódhat

30 perce

Átlagos ellenőrzésnek indult, végül megdöbbentő felfedezést tettek a rendőrök Jászapátin

Rutin ellenőrzés miatt állítottak meg Jászapátin a helyi rendőrök egy budapesti sofőrt, végül kiderült, fontos személyt sikerült megállítaniuk.

Dobos Zsófia Tünde

Körözött személyt fogtak a vármegyei rendőrök Jászapáin – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Célzott ellenőrzés2
A tiltás ellenére ült volán mögé egy budapesti lakos, végül Jászapátin fogták el a rendőrök
Forrás: MW archív / Illusztráció

A tájékoztatásból kiderült, egy személygépkocsival közlekedő budapesti lakost ellenőriztek a rendőrök augusztus 6-án délelőtt. A 22 éves sofőr úgy ült volán mögé, hogy a bíróság 2026. június 26-ig eltiltotta a járművezetéstől. 

Az ellenőrzés során további megdöbbentő tényt fedeztek fel a hatóság munkatársai. Ismerősnek tűnt számukra a személygépkocsi, mint kiderült nem is hiába, ugyanis a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság egy bűnügyben körözte, sőt a járműben két olyan rendszámtáblát is találtak, amit egy másik büntetőeljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság körözött. 

A járművet és a hatósági jelzéseket az egyenruhások lefoglalták. A jogsértőt előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra, ahol járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség miatt gyanúsítottként kihallgatták. A tettes végül beismerő vallomást tett.

 

