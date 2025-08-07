30 perce
Átlagos ellenőrzésnek indult, végül megdöbbentő felfedezést tettek a rendőrök Jászapátin
Rutin ellenőrzés miatt állítottak meg Jászapátin a helyi rendőrök egy budapesti sofőrt, végül kiderült, fontos személyt sikerült megállítaniuk.
Körözött személyt fogtak a vármegyei rendőrök Jászapáin – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A tájékoztatásból kiderült, egy személygépkocsival közlekedő budapesti lakost ellenőriztek a rendőrök augusztus 6-án délelőtt. A 22 éves sofőr úgy ült volán mögé, hogy a bíróság 2026. június 26-ig eltiltotta a járművezetéstől.
Az ellenőrzés során további megdöbbentő tényt fedeztek fel a hatóság munkatársai. Ismerősnek tűnt számukra a személygépkocsi, mint kiderült nem is hiába, ugyanis a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság egy bűnügyben körözte, sőt a járműben két olyan rendszámtáblát is találtak, amit egy másik büntetőeljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság körözött.
A járművet és a hatósági jelzéseket az egyenruhások lefoglalták. A jogsértőt előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra, ahol járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség miatt gyanúsítottként kihallgatták. A tettes végül beismerő vallomást tett.
Kommandószerű razzia a Tisza-tónál – a horgászok nem hittek a szemüknek
Brutális sors elől mentették meg a kölyköket – a szukát szaporító tehette ki Bánhalma határába – galéria, videó