Villanyoszlopnak ütközött, majd az árokban végezte egy autó Szolnoknál, többen is megsérültek

Augusztus 14-én, délután egy 47 éves helyi lakos hajtott ki autójával egy jászberényi telephelyről, amikor nem biztosított elsőbbséget a védett úton haladó másik járműnek, és összeütköztek. A baleset következtében a vétlen járművezető megsérült – tájékoztatta hírportálunkat a vármegyei rendőr-főkapitányság.

Közlekedési balesetnél intézkedtek a vármegyei rendőrök, akik közös vonást is felfedeztek a két eset között

Fotó: Illusztráció / Forrás: MW Archív

Ugyan ezen a napon, éjfél körül egy tiszabői lakos autójával hajtott Szolnok belterületén, amikor a turbó körforgalomnál kiépített, jobbra kanyarodást segítő sávban nekiütközött egy villanyoszlopnak, majd a vízelvezető árokba hajtott. A balesetben a 24 éves sofőr és 20 éves utasa – az elsődleges orvosi vélemény szerint – 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedtek.

Hogy mi a közös a két esetben?

Rendőrségi közlése szerint egyik utas sem használt biztonsági övet.

A rendőrség most is felhívja a figyelmet, hogy a biztonsági öv használata megelőzheti a baleseteket során elszenvedett súlyosabb, akár halálos sérüléseket. Mint mondják: